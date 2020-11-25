Российский посол о «спектаклях белорусской оппозиции», газовом долге и «скидочках» (обновлено)

Источник материала: Onliner

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев убежден, что белорусской оппозиции не удастся разыграть «российскую карту» для достижения своих политических целей. Его слова приводит ТАСС. «Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на „сценической площадке“ в Белоруссии (правописание в данном случае и далее в цитатах не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner) с розыгрышем „российской карты“ в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России к Белоруссии, не имеют перспективы», — отметил посол.

О политике: «Белорусские партнеры сделают правильные выводы»

«Позиция российской стороны в отношении братской Белоруссии не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее», — сказал Мезенцев.

По его словам, Путин проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа: «Считать, что кто-то в той или иной западной столице, провозглашая те или иные рестрикции в отношении Белоруссии, сможет надломить практику двусторонних отношений, — это значит не понимать глубину и масштаб нашего сотрудничества».

Он верит, что «белорусские партнеры сделают правильные выводы из тех шагов, которые предпринимаются на Западе, которые являются примером грубейшего вмешательства во внутренние дела суверенного государства».

Мезенцев прокомментировал одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси», предполагающий возможное введение санкций против белорусских чиновников и сотрудников Постоянного комитета Союзного государства: «Законопроект, который 18 ноября одобрен Палатой представителей, можно трактовать только как попытку отрыва Белоруссии от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот шаг парламентариев державы, которая предъявляет миру претензии по несоблюдению принципов демократии, видится очевидным нарушением демократических традиций. Не говоря уже об очевидных нарушениях норм международного права и практики».

Дипломат считает необходимым углубление политического сотрудничества между Беларусью и Россией: «Сегодня очень важно, сохраняя экономическую компоненту как доминирующую, чтобы мы не забыли о политическом сотрудничестве, о сотрудничестве в согласовании позиций по международной повестке, необходимости углубления отношений между национальными парламентами, регионами».

О газовом долге: «Наши партнеры признали расчеты российской стороны»

Мезенцев заявил, что стороны найдут решение по поставкам нам энергоресурсов в 2021 году. Считает, что «проведение политических параллелей было бы некорректно, непродуктивно и неперспективно».

Напомнил, что Россия и Беларусь имеют договоренности о ежегодных поставках, произнес дипломатическую формулировку: «Если мы говорим о системе рыночных отношений, то не бывает так, чтобы запрос одной из сторон доминировал над интересами другой стороны. Мы обязательно должны быть честными приверженцами принципов рыночной экономики».

Добавил: «Если мы говорим об особых условиях, которые запрашиваются белорусскими партнерами, важно учитывать практику взаимодействия партнеров в газовой сфере и то, что, к сожалению, не без споров стороны всегда находили возможное решение вопроса».

Мезенцев отметил, что Беларусь погасила долг за газ: «Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждении того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться».

О взаимных «скидочках» и интеграции

Посол уточнил: «Если одна сторона запрашивает „скидочку“, то, значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на „скидочку“ по тем или иным группам товаров — если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов. Если мы говорим о значимых шагах навстречу друг другу — об углублении взаимодействия отраслей, формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства, о близости подходов при проведении промышленной и агрополитики, открытости во взаимодействии таможенных служб, о сотрудничестве по десяткам других „технологических“ направлений — во благо общей конкурентоспособности, перспектив продвижения продукции совместных производств на новых рынках, то тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными».

Мезенцев дал понять: от того, насколько белорусская власть готова к «совместным шагам в поддержку союзного строительства», зависит и глубина взаимодействия, реализации интеграционных программ.