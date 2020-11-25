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Богрецов объяснил «выпускникам из Горок», почему отъезд небольших компаний - это плохо

25.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Член Координационного совета, ушедший в бессрочный отпуск старший вице-президент EPAM Максим Богрецов актуализировал свой прогноз для ИТ-отрасли. dev.by публикует несколько цитат из его прямого эфира 24 ноября.


Максим Богрецов. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Старший вице-президент EPAM Максим Богрецов проработал больше 23 лет в компании EPAM Systems и прошел путь от разработчика до SVP (senior vice-president). В конце августа он взял бессрочный отпуск и присоединился к Координационному совету. Почитать наше интервью с Максимом можно здесь.

Во время стрима Богрецов отвечал на вопрос, насколько все плохо в белорусском ИТ: «Имеет ли смысл переучиваться на айтишника с учетом бегства компаний?»

— Большие компании так просто никуда не уйдут. Они будут искать возможности продолжать работу и заботиться о своих сотрудниках, делая все возможное для нормализации ситуации здесь. Я убежден, что люди, которые вложились в Беларусь и в ИТ, будут делать все возможное для того, чтобы здесь было хорошо.

Понятно, что темпы роста индустрии несколько замедлились. Возможна стагнация, на конец года результаты будут не те, на которые рассчитывали — да, есть проблема. Но это проблема не такого типа, чтобы большие компании собрали чемоданчики и уехали.

Совсем иначе дело обстоит со стартапами. Важно понимать, что сегодня стартап может приносить в масштабах страны не так много денег. Казалось бы, уехала компания из 20 человек — кого это волнует? Но из десятка сегодняшних стартапов кто-то через пять лет будет нанимать на работу тысячи человек. Стартап, уехавший сегодня в Украину или Литву, с большой вероятностью будет создавать рабочие места там, а не здесь. В долгосрочной перспективе это реальная проблема.

Своё объяснение Богрецов счел недостаточно понятным для широкой аудитории, поэтому решил перевести его на язык, доступный тем, кто «оканчивал сельскохозяйственную академию в Горках».

— По весне надо что-то посеять, чтобы осенью было что собрать, — сказал он. — В этом смысле стартап-движение и отношение к молодежи, к студентам, тем людям, которые пока много денег не приносят, — это та самая весна. И от этого отношения сильно зависит то, что мы будем пожинать «по осени», то есть через 4−5 лет.

Кроме того, Богрецову задали вопрос, останется ли он в новой Беларуси или вернется в США, видит ли он себя в белорусской политике.

— Во-первых, никто никуда не поедет, пока самолет в виде демократической Беларуси не взлетит и не будет на нормальном круиз-контроле. А главный политик, которого бы я хотел бы видеть на свободе и в политике Беларуси, это Виктор Бабарико. До этих пор мы вообще непонятно о чем разговариваем.

 
 
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Член Координационного совета, ушедший в бессрочный отпуск старший вице-президент EPAM Максим Богрецов актуализировал свой прогноз для ИТ-отрасли.
 
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