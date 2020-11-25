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«Хотели снять клип, но получился фильм»: «Би-2» презентовали «Бога проклятых»

25.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Би-2» выпустили клип «Бог проклятых». По композиции трехминутное видео больше похоже на фильм с символичным сюжетом в духе готических романов и мощной кульминационной сценой. Смотрим!


Кадр со съемок клипа. Фото: Александра Овчеренко

Лева Би-2 рассказал, насколько сложная задача была поставлена съемочной группе и как четко был отлажен процесс создания клипа:

— Четыре съемочных дня были отработаны, как часы. Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина. Когда он рассказал нам сценарий, я испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов «Виски» и «Пекло». Но когда я выслушал его полностью, то поверил и изменил свое мнение. И очень доволен тем, что пересмотрел свои личные взгляды. Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше.

Режиссер клипа Владимир Беседин признался, что при написании сценария черпал вдохновение в классических хоррорах — «Сияние» Стенли Кубрика и Psycho Альфреда Хичкока. Уже после публикации тизера поклонники отмечали кинематографичность видеоролика и оставляли такие комментарии: «Би-2 хотели снять клип, но, видимо, получился фильм»; «Netflix еще не заинтересовались вашими клипами?».

«Бог проклятых» стал третьим треком «Би-2» из грядущего альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Новая песня отличается по звучанию от двух предыдущих синглов «Пекло» и «Депрессия», вышедших в 2020 году. Стилистика «Бога проклятых» выдержана близко к жанру евангельской музыки госпел.

— Я думаю, что в России это первый своеобразный опыт перенесения госпела на рок-сцену, — делится Лева Би-2. — Шура каждый месяц делает ревизию моих архивов, в них он обнаружил эту песню. Я к ней относился скептически и никаких ставок на нее не делал — не знал, как ее развить. А Шура ее нашел и сказал, что песня крутая и что он будет ее петь.

Однако Шура все же уступил исполнение нового сингла Леве, объяснив, что тот месседж, который заложен в песне, донесет только он.

Концерт «Би-2» в Минске

Когда: 12 июня 2021 года
Где: стадион «Динамо»
Сколько: от 37 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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«Би-2» выпустили клип «Бог проклятых». По композиции трехминутное видео больше похоже на фильм с символичным сюжетом в духе готических романов и мощной...
 
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