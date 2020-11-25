|
Матч, который может определить чемпиона Беларуси по футболу, пройдет без зрителей
Источник материала: Tut.by
Пожалуй, самый важнейший матч последнего тура чемпионата Беларуси, в котором минское «Динамо» принимает БАТЭ и в котором команда из Борисова может оформить чемпионство, пройдет без зрителей. Об этом
Причинами недопуска зрителей являются «непростая эпидемиологическая ситуация и рекомендации местных органов власти».
Напомним, для оформления чемпионства БАТЭ необходима победа. В случае ничьей или поражения они будут зависеть от результата игры «Шахтера», который будет играть дома с «Минском». Не исключен и «золотой матч» — в случае поражения БАТЭ и ничьей у «Шахтера».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина - непростая эпидемиологическая ситуация и рекомендации местных органов власти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)