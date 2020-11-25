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Матч, который может определить чемпиона Беларуси по футболу, пройдет без зрителей

25.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пожалуй, самый важнейший матч последнего тура чемпионата Беларуси, в котором минское «Динамо» принимает БАТЭ и в котором команда из Борисова может оформить чемпионство, пройдет без зрителей. Об этом сообщает официальный сайт команды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Причинами недопуска зрителей являются «непростая эпидемиологическая ситуация и рекомендации местных органов власти».

Напомним, для оформления чемпионства БАТЭ необходима победа. В случае ничьей или поражения они будут зависеть от результата игры «Шахтера», который будет играть дома с «Минском». Не исключен и «золотой матч» — в случае поражения БАТЭ и ничьей у «Шахтера».

 
 
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Причина - непростая эпидемиологическая ситуация и рекомендации местных органов власти.
 
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