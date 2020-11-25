ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице Opel переехал мужчину. По предварительной информации, он был пьян и лежал на дороге

25.11.2020 11:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами автомобиля в Речице. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла 24 ноября, около 21.05. По предварительной информации, 36-летняя водитель Opel ехала по улице Набережной со стороны улицы Горького в направлении улицы Наумова и сбила 42-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами и, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Медики из минской СМП присоединились к акции «Ноль промилле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика