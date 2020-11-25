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В Речице Opel переехал мужчину. По предварительной информации, он был пьян и лежал на дороге
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами автомобиля в Речице. Об этом
Авария произошла 24 ноября, около 21.05. По предварительной информации, 36-летняя водитель Opel ехала по улице Набережной со стороны улицы Горького в направлении улицы Наумова и сбила 42-летнего мужчину, который лежал на проезжей части.
В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами и, предварительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла 24 ноября, около 21.05, на улице Набережной.
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