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Штаб Тихановской готовит программу помощи на $150 млн.
Источник материала: АФН
Штаб Светланы Тихановской работает над программой экономической помощи на сумму не менее $150 млн., сообщает телеграм-канал Тихановской.
В пакет входят программы поддержки малого бизнеса в размере не менее $70 млн., компенсации для пострадавших от репрессий в размере не менее $50 млн., поддержки независимого профсоюзного движения в размере не менее $10 млн., а также образовательные программы для потерпевших по политическим мотивам в размере не менее $20 млн.
Кроме того, сообщается о запуске новой программы поддержки беларусских студентов и преподавателей от Германского общества по изучению Восточной Европы (DGO).
Это открытый конкурс на предоставление 30 новых стипендий для студентов и 20 – для преподавателей, которые подверглись давлению за проявление гражданской позиции. Помощь включает в себя академическую и финансовую поддержку.
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Штаб Светланы Тихановской работает над программой экономической помощи на сумму не менее $150 млн., сообщает телеграм-канал Тихановской.
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