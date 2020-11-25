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Штаб Тихановской готовит программу помощи на $150 млн.

25.11.2020 12:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Штаб Светланы Тихановской работает над программой экономической помощи на сумму не менее $150 млн., сообщает телеграм-канал Тихановской.

В пакет входят программы поддержки малого бизнеса в размере не менее $70 млн., компенсации для пострадавших от репрессий в размере не менее $50 млн., поддержки независимого профсоюзного движения в размере не менее $10 млн., а также образовательные программы для потерпевших по политическим мотивам в размере не менее $20 млн.

Кроме того, сообщается о запуске новой программы поддержки беларусских студентов и преподавателей от Германского общества по изучению Восточной Европы (DGO).

Это открытый конкурс на предоставление 30 новых стипендий для студентов и 20 – для преподавателей, которые подверглись давлению за проявление гражданской позиции. Помощь включает в себя академическую и финансовую поддержку.

 
 
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Штаб Светланы Тихановской работает над программой экономической помощи на сумму не менее $150 млн., сообщает телеграм-канал Тихановской.
 
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