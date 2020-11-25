Посол РФ перемудрил с комментарием о Белгазпромбанке

Источник материала: АФН

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев на прошедшей сегодня пресс-конференции говорил о необходимости не политизировать проблему Белгазпромбанка, однако комментарий дипломата выглядел несколько странным.

"Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне "политической повестки". Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - сказал Мезенцев, которого слово в слово цитируют ТАСС, Интерфакс и другие российские СМИ.

По его словам, ситуацию "важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства, стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений".

"Убежден, что так и будет. Тем более что [Лукашенко] … отметил заинтересованность в сохранении и укреплении Белгазпромбанка. Для этого уже сделано немало", - заключил посол.

Заявление дипломата вводит в ступор, поскольку непонятно, как государство может не вмешиваться в диалог, который само же ведет с акционерами. Если в понимании Мезенцева, диалог с акционерами Белгазпромбанка ведет не государство, то тогда кто?

Если дипломат подразумевает, что участником диалога с белорусской стороны выступает Национальный банк, то он заблуждается в независимости регулятора от государства (правительства).

Что касается политизации вопроса, то как бы сложно будет списать то факт, что рейдерский захват банка, а именно такую оценку действиям белорусских властей дали акционеры, произошел не на экономической почве, а по политическим причинам – один политконкурент убирал с арены второго, используя любой доступный инструмент, при этом будучи полностью уверенным на тот момент в том, что за Виктором Бабарико стоит Кремль.

И да, с точки зрения «исполнения национального законодательства» очень сложно абстрагироваться от политизации, помня о взломанным банковских ячейках…