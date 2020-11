«У фашыстаў былі газавыя камэры, у нас ковідныя»

Источник материала: Радыё Свабода

Людзі, якія вяртаюцца пасьля адседкі, масава хварэюць на каранавірус. Адміністрацыя турмаў ня робіць ніякіх захадаў засьцярогі — у Баранавічах у перадачах для зьняволеных не прымаюць нават маскі. Свабода паразмаўляла зь людзьмі, якія захварэлі на ковід.

Журналіст Арцём Лява вызваліўся ў панядзелак з Баранавіцкага ізалятара часовага ўтрыманьня пасьля 15 сутак арышту. Адчувае сябе дрэнна.

За 15 сутак ён прайшоў тры ізалятары: жодзінскі, акрэсьцінскі і баранавіцкі. Перавозілі арыштантаў у аўтазаках, як «селядцоў у бочцы», кажа ён.

«З Жодзіна на Акрэсьціна везьлі ў аўтазаку з адсекамі. Я быў у бакавой клетцы на двух чалавек, а нас па трое запіхвалі. Духата, замкнёная прастора, няма чым дыхаць. У Жодзіне ў камэры ўдвая больш людзей, чым нараў. У Баранавічах у камэры-разьмеркавальніку на 10 чалавек нас было чалавек 100.

Умовы ў Баранавічах жудасныя — стары будынак савецкіх часоў, звараныя з крывых вугалкоў і пласьцін жалезныя нары, вільгаць. Вады гарачай не было, падлога бэтонная. У душ адвялі адзін раз за 15 сутак. Паўпадвальнае памяшканьне, акно на ўзроўні зямлі.

Якая была маска на чалавеку, калі яго забралі, з той і хадзіў. У Менску, дарэчы, маскі ў перадачах дазвалялі. А ў Баранавічах мама таксама спрабавала перадаць маскі — не прынялі», — кажа Арцём.

Праз пару дзён адзін зь дзевяцёх сукамэрнікаў Арцёма захварэў, пачаў моцна кашляць, у яго рэзка зьнік нюх. Хлопцы даводзілі доктару, што прастуджаныя ўсе, але ў гэтага чалавека канкрэтныя сымптомы ковіду. Але доктар не прарэагаваў на скаргі.

«Доктар памераў тэмпэратуру, сказаў, што тут усе кашляюць. Удзень забаранялася ляжаць — матрасы згортваюцца, закідваюцца наверх — і сядзі на жалезных нарах, нават калі дрэнна сябе адчуваеш. Сьвятло гарыць усю ноч — уявіце, як цяжка хвораму чалавеку.

На маю думку, турэмных дактароў трэба караць за халатнасьць — яны проста ставяць пад пагрозу жыцьцё і здароўе вялікай колькасьці арыштаваных. Ніякіх захадаў пры пандэміі не прадпрымалі наагул.

Наш доктар настолькі абыякавы і чэрствы! Прасілі ў яго дазволіць кіпеню болей, бо людзі сапраўды дрэнна сябе адчувалі — ён не дазволіў. Крымінальнікам, дарэчы, дазвалялі кіпяцільнікі, нам — не», — абураецца Арцём.

Самымі чалавечнымі аказаліся «баландзёры» — людзі, якія разносілі ежу. Прычым яны крымінальнікі, усе ў татуіроўках. Калі «палітычныя» прасілі іх даліць больш гарбаты, бо людзі хварэюць, яны заўсёды давалі больш, узгадвае Арцём.

Сам ён хварэе ўжо чатыры дні. Спачатку быў кашаль, слабасьць. У апошні дзень у ізалятары страціў нюх.

«Мыла дзягцярнае страшна сьмярдзіць, а я не адчуваю паху. Учора раніцай адмыслова нюхаў шампунь дзягцярны, а ў яго пах наагул жудасны — таксама „па нулях“. Пах дэзынфэктара не адчуваю.

Цяпер разумею, што гэта сур’ёзная хвароба. Нібыта і дома ўжо начаваў, але пакутаваў, амаль ня спаў. Баліць горла, цяжка дыхаць, кашаль забівае», — расказвае Арцём Лява.

Ён ужо запісаўся на тэст і на прыём да доктара ў сваёй паліклініцы. Калі расказаў, адкуль вярнуўся, у паліклініцы паставіліся з разуменьнем. Адзіная была ўмова, каб сам прыйшоў на прыём, а ня доктар да яго дадому.

Музыкі гурту «Рэха», якіх затрымалі 7 лістапада ў поўным складзе пасьля выступу на вуліцы Нёманскай у Менску, таксама дрэнна чуюцца, расказаў лідэр гурту Андрусь Такінданг.

