







euroradio Прокурор зачитала ходатайство "потерпевшего" о рассмотрении дела без него — "из-за болезни", передает





Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Балаба болен COVID-19.





Также неофициально сообщалось, что вначале он был помещен в госпиталь МВД, а потом переведен "президентскую" больницу.





Если это так, то либо у него - тяжелый случай, либо "особо отличившиеся" уже не доверяют даже врачам госпиталя, что и неудивительно - именно туда доставляли и доставляют многих тяжелых пострадавших во время протестов беларусов.







