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Балаба не явился в суд над "оскорбившим" его студентом - болен

25.11.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник Минского ОМОН Дмитрий Балаба не пришел в суд над студентом, который ручкой написал на доске объявлений его подъезде "Балаба - убийца".



Прокурор зачитала ходатайство "потерпевшего" о рассмотрении дела без него — "из-за болезни", передает euroradio

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась информация, что Балаба болен COVID-19.

Также неофициально сообщалось, что вначале он был помещен в госпиталь МВД, а потом переведен "президентскую" больницу. 

Если это так, то либо у него - тяжелый случай, либо "особо отличившиеся" уже не доверяют даже врачам госпиталя, что и неудивительно - именно туда доставляли и доставляют многих тяжелых пострадавших во время протестов беларусов.
 
 
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Начальник Минского ОМОН Дмитрий Балаба не пришел в суд над студентом, который ручкой написал на доске объявлений его подъезде "Балаба - убийца".
 
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