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Безголовые! Посмотрите на фотоотчет о награждении "особо отличившихся" омоновцев

25.11.2020 12:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На мероприятии, как сообщает сайт ГУВД Минска, поздравили «лучших из лучших», что на фоне беспрецедентного насилия, пыток и избиений и убийств своих же сограждан выглядит абсолютно цинично. Но дело даже не в этом...

Безголовые! Посмотрите на фотоотчет о награждении "особо отличившихся" омоновцев
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Во время награждения начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб отметил  "профессионализм и стойкость" этих так называемых людей, подчеркнув, что  "не смотря на оказываемое давление извне, сотрудники милиции остаются верны Родине и присяге". 

Хотя на самом деле Родину многие из них предали еще 9 августа, а некоторые еще раньше. Тогда же нарушили и присягу, сохраняя верность лишь одному человеку в этой стране. 

И теперь им приходится прятаться от своего народа, а это уже банальная трусость...

Посмотрите, как официальный госсайт публикует фотоотчет о проведенном мероприятии... No comments

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Теги: Минск
 
 
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На мероприятии, как сообщает сайт ГУВД Минска, поздравили «лучших из лучших», что на фоне беспрецедентного насилия, пыток и избиений и убийств своих же сограждан...
 
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