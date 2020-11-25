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Журналиста «Белсата» Игоря Ильяша будут судить в рамках административного процесса
Источник материала: Навiны
Адвоката политобозревателя «Белсата» Игоря Ильяша вызвали в суд Центрального района Минска для ознакомления с административным делом в отношении его подзащитного, сообщает в своем телеграм-канале Белорусская ассоциация журналистов.
«По какой статье заведено дело на Ильяша, пока не известно. Адвокат едет в суд», — говорится в сообщении.
Игорь Ильяш
Позже выяснилось, что Ильяш находится в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.
Супруга Ильяша Катерина Андреева (Бахвалова) стала фигуранткой уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК), после прямого эфира с места жесткого разгона силовиками демонстрантов на «площади Перемен» в Минске 15 ноября. Она, как и задержанная по этому же делу оператор Дарья Чульцова, 24 ноября признана белорусскими правозащитниками политзаключенной.
Ильяш и Андреева — авторы вышедшей в Киеве книги «Белорусский Донбасс». В ее основу легли журналистские расследования авторов, посвященные участию белорусских граждан в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины.
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Адвоката политобозревателя «Белсата» Игоря Ильяша вызвали в суд Центрального района Минска для ознакомления с административным делом в отношении его...
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