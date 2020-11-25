В Могилеве уволили директора драмтеатра Андрея Новикова

Из Могилевского драматического театра уволен проработавший там много лет директор. Официальная формулировка причины прекращения трудовых отношений с Андреем Новиковым, руководившим театром с 2000 года, — «в связи с расторжением контракта», говорится в сообщении, размещенном на странице театра в «Фейсбуке».





Новиков отказывается говорить об увольнении. Он просит адресовать вопросы по этому поводу работодателю — областному управлению культуры.

Пообщаться с руководителем управления Олегом Стельмашком, в компетенцию которого входят вопросы увольнения, не удалось. Он сказал, что по телефону «таких комментариев» не дает.

За 20 лет руководства Новиковым театр становился лауреатом национальных и международных конкурсов. В 2018 году Новиков был занесен на областную доску почета, удостоен звания «Человек года Могилевщины», а в 2019-м — награжден медалью Франциска Скорины. По образованию он историк.

В коллективе считают, что увольнение Новикова связано с протестной активностью части сотрудников.

В августе 26 работников театра выступили с открытым обращением к властям — потребовали начать диалог с общественностью и выразили возмущение репрессивными действиями против общества. По словам актеров, после этого чиновники встретились с коллективом, чтобы выяснить его позицию, заверили, что не будут преследовать за публичное обращение.

24 ноября в театре состоялось собрание, на котором, по словам участников, не была выработана общая позиция по поводу увольнения руководителя. Прекращение трудовых отношений с ним было названо «административным шантажом». Некоторые сотрудники театра говорят, что «он жертвует собой ради сохранения коллектива». В областное управление культуры было направлено обращение с просьбой оставить Новикова в должности. Письмо подписали 86 сотрудников. Всего в коллективе более 120 человек.

«Коллектив сейчас в деморализованном состоянии, — сказал один из подписавших письмо. — А поскольку коллективно защититься не удалось, то каждый выбирает свой путь. Мы без энтузиазма встретим нового директора».

В театре заявляют, что новый директор появится 26 ноября.