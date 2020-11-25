Источник материала: Хартия'97

Очень тайная сенсация Александр Ивахник

25.11.2020, 12:03

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Биньямин Нетаньяху

Имел ли место визит Нетаньяху в Саудовскую Аравию?

Настойчивое стремление Дональда Трампа помирить арабские монархии и Израиль, в частности, для сколачивания широкой антииранской коалиции, порой приводит к нестандартным, таинственным историям. Речь о кратковременном визите израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Саудовскую Аравию, который то ли был, то ли не был.

В понедельник в израильских СМИ появились сообщения, что накануне Нетаньяху вместе с главой службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэном посетил с секретным визитом саудовский город Неом на Красном море, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, а также с госсекретарем США Майком Помпео. Позже эту новость подтвердил министр просвещения Израиля Йоав Галант. В интервью армейскому радио Галант назвал этот визит Нетаньяху "грандиозным достижением". Эта новость стала громкой сенсацией. Ведь речь идет о первой встрече лидеров ключевых государств Ближнего Востока, которые давно и жестко враждовали. Ранее, как известно, Трамп добился от ОАЭ и Бахрейна установления дипломатических отношений с Израилем. Однако ясно, что нормализация отношений с Саудовской Аравией как самой богатой и влиятельной страной Персидского залива имеет для Израиля особое значение.

Эр-Рияд осторожно приветствовал решения своих арабских соседей, но сам не торопился последовать их примеру, хотя Трамп публично говорил о такой возможности. Саудовцы заявляют, что готовы к нормализации отношений с еврейским государством, но сначала должно быть достигнуто соглашение о прочном мире между Израилем и палестинцами и создано полноценное Палестинское государство. Кстати, палестинцы расценили действия ОАЭ и Бахрейна как предательство. Понятно поэтому, что прямые контакты с Израилем на высоком уровне являются для Саудовского королевства крайне чувствительной темой.

Любопытно, что новость о визите Нетаньяху в Неом никак не прокомментировали ни офис израильского премьера, ни посольство США в Израиле. Госсекретарь Помпео сообщил в твиттере, что у него состоялись конструктивные переговоры в Неоме с принцем бен Сальманом и поместил фото, на котором они запечатлены вдвоем. А в понедельник вечером министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал написал в твиттере, что встречи наследного принца с Нетаньяху не было, присутствовали только американские и саудовские официальные лица. Правда, тогда не понятно, зачем частный бизнес-джет, которым ранее пользовался Нетаньяху в зарубежных поездка, летал из Тель-Авива в Неом как раз в те часы, когда там находился Помпео.

Как бы то ни было, ясно, что уходящая администрация Трампа будет прикладывать энергичные усилия, чтобы ввести отношения между Израилем и Саудовской Аравией в официальное русло. Обе страны являются ярыми противниками Тегерана, и формирование партнерства между ними должно максимально затруднить Джо Байдену пересмотр антииранской линии Вашингтона.

Александр Ивахник, Telegam

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