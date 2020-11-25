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Охранник КГБ заранее готовился к убийству рабочего «Беларуськалия», выступавшего за перемены?
Источник материала: Хартия'97
Охранник КГБ заранее готовился к убийству рабочего «Беларуськалия», выступавшего за перемены?
Появились подробности резонансного дела.
12 августа
Как сообщают источники Telegram-канала
Помощь в этом ему оказал его непосредственный руководитель — начальник Солигорского межрайонного отдела УКГБ по г. Минску и Минской области, полковник Захарченко Максим Михайлович.
Сейчас по этому поводу, а также по обстоятельствам приема на работу неадекватного сторожа, Управление собственной безопасности КГБ ведёт служебную проверку.
Кроме того, выяснилось, что сторож пользовался телефоном секретной оперативной связи, имел доступ к компьютеру с несколькими десятками информационных баз и знал, где хранятся ключи от сейфа с оружием.
Секатор для убийства Штайд подготовил заранее и он давно лежал в райотделе КГБ.
Заводчанина на встречу позвал сам, предварительно отправив сообщение и позвонив. Место для встречи (здание КГБ) он выбрал неслучайно — чтобы показать, что он действующий сотрудник и в случае «форс-мажора» сдать Геннадия Киселя сотрудникам КГБ.
Данным Telegram-канала, в распоряжении КГБ есть видео с места преступления, на котором чётко видно убийство.
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Появились подробности резонансного дела.
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