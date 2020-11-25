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Евроторг выпустил валютные облигации на $5 млн под 7% годовых
Источник материала: Myfin
Это 23-й выпуск облигаций компанией на белорусском рынке.
Выплата дохода и погашение облигаций производится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату выплаты дохода (погашения). Покупка облигаций также производится за белорусские рубли исходя из официального курса белорусского рубля к доллару США, установленного Национальным банком на дату совершения сделки. Для покупки облигаций физическим лицам необходимо иметь при себе паспорт.
Покупка облигаций доступна в отделениях Беларусбанка или онлайн - через интернет-банкинг.
Согласно финансовой отчетности эмитента, выручка компании за последние 12 месяцев составила 4,9 млрд. рублей, сумма чистой прибыли с начала года (по состоянию на 1.10.20) — 42,28 млн. рублей.
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ООО Евроторг объявил о новом выпуске валютных облигаций на сумму $5 млн. Номинал одной облигации $1 000. Ставка дохода фиксированная и равна 7% годовых в долларах США....
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