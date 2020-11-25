Скидки на газ для Беларуси будут при встречных «скидках» — посол РФ Мезенцев

Источник материала: UDF

«Если одна сторона запрашивает «скидочку» [в цене на газ. — Еврорадио], то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку" по тем или иным группам товаров — если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — цитирует посла