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Скидки на газ для Беларуси будут при встречных «скидках» — посол РФ Мезенцев

25.11.2020 12:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Скидки на газ для Беларуси будут при встречных «скидках» — посол РФ Мезенцев
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Скидку на газ Беларусь может получить в том случае, если уступит по каким-то другим позициям, заявил российский посол в РБ Дмитрий Мезенцев.

«Если одна сторона запрашивает «скидочку» [в цене на газ. — Еврорадио], то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку" по тем или иным группам товаров — если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — цитирует посла Sputnik Беларусь.


Если стороны будут делать значимые шаги навстречу друг другу в разных областях — в формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства и так далее, — то «тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными», сказал Дмитрий Мезенцев.

Он также рассказал, что в этом году официальный Минск погасил задолженность за поставленный газ, и выразил надежду, что переговоры о поставках на будущих год не затянутся. Мезенцев уверен, что стороны договорятся. При этом, подчеркнул он, важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо энергетическому вопросу.
 
Теги: Минск
 
 
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Он также рассказал, что официальный Минск погасил задолженность за поставленный газ.
 
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