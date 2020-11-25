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Скидки на газ для Беларуси будут при встречных «скидках» — посол РФ Мезенцев
Источник материала: UDF
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
«Если одна сторона запрашивает «скидочку» [в цене на газ. — Еврорадио], то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на «скидочку" по тем или иным группам товаров — если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — цитирует посла
Если стороны будут делать значимые шаги навстречу друг другу в разных областях — в формировании единого рынка газа, сближении налогового законодательства и так далее, — то «тогда переговоры и по тактическим, и по принципиальным вопросам будут успешными и результативными», сказал Дмитрий Мезенцев.
Он также рассказал, что в этом году официальный Минск погасил задолженность за поставленный газ, и выразил надежду, что переговоры о поставках на будущих год не затянутся. Мезенцев уверен, что стороны договорятся. При этом, подчеркнул он, важно, чтобы политическая конъюнктура была выведена за рамки этих переговоров по сугубо энергетическому вопросу.
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Он также рассказал, что официальный Минск погасил задолженность за поставленный газ.
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