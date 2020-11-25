Источник материала: UDF



Фото: onliner.by

«В ходе отработки особое внимание стражи дорог уделят пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушению скоростных режимов, а также правил обгона и маневрирования», - говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ Минской области берет под строгий контроль автодорогу Р-28 В Беларуси проходит республиканская акция по предупреждению ДТП в зимний период.

Как сообщалось, в Беларуси с 25 ноября по 4 декабря проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования зимних шин.