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ГАИ Минской области берет под строгий контроль автодорогу Р-28
Источник материала: UDF
Фото: onliner.by
«В ходе отработки особое внимание стражи дорог уделят пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушению скоростных режимов, а также правил обгона и маневрирования», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Беларуси с 25 ноября по 4 декабря проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования зимних шин.
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В Беларуси проходит республиканская акция по предупреждению ДТП в зимний период.
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