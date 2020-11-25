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ГАИ Минской области берет под строгий контроль автодорогу Р-28

25.11.2020 12:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

ГАИ Минской области берет под строгий контроль автодорогу Р-28
Фото: onliner.by
В целях профилактики правонарушений участниками дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 25 по 28 ноября Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку аварийно-опасных участков автодороги Р-28 «Минск-Молодечно-Нарочь» в пределах Минского, Молодечненского, Вилейского и Мядельского районов, сообщили в УГАИ Миноблисполкома.

«В ходе отработки особое внимание стражи дорог уделят пресечению нарушений ПДД пешеходами, выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих права управления транспортными средствами, нарушению скоростных режимов, а также правил обгона и маневрирования», - говорится в сообщении.


Как сообщалось, в Беларуси с 25 ноября по 4 декабря проходит республиканская профилактическая акция по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в зимний период и пропаганде использования зимних шин.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси проходит республиканская акция по предупреждению ДТП в зимний период.
 
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