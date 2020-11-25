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Рождественской ярмарки в «Песочнице» не будет. Представители площадки объяснили почему
Источник материала: Tut.by
Проводить рождественскую ярмарку в этом году в
Рождественская ярмарка, которую последние два года проводили в декабре, в этом году не состоится. Представители «Песочницы» объяснили почему:
— Команда проекта приняла решение не проводить мероприятие по ряду причин. Основной стала эпидемиологическая ситуация в стране. Мы переживаем за наших гостей и их здоровье. Да и в контексте всех происходящих событий в обществе считаем неуместным проводить увеселительные мероприятия.
Они выразили надежду, что май 2021 года будет более радужным и «Песочница» сможет принимать гостей.
Напомним, что
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Проводить рождественскую ярмарку в этом году в «Песочнице» не будут. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали представители площадки.
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