Рождественской ярмарки в «Песочнице» не будет. Представители площадки объяснили почему

Источник материала: Tut.by

Проводить рождественскую ярмарку в этом году в «Песочнице» не будут. Об этом AFISHA.TUT.BY рассказали представители площадки.



Рождественская ярмарка в 2019 году. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Рождественская ярмарка, которую последние два года проводили в декабре, в этом году не состоится. Представители «Песочницы» объяснили почему:

— Команда проекта приняла решение не проводить мероприятие по ряду причин. Основной стала эпидемиологическая ситуация в стране. Мы переживаем за наших гостей и их здоровье. Да и в контексте всех происходящих событий в обществе считаем неуместным проводить увеселительные мероприятия.

Они выразили надежду, что май 2021 года будет более радужным и «Песочница» сможет принимать гостей.

Напомним, что площадка с фудтраками «Песочница» работает по сезонам. Обычно это продолжительный весенне-летний сезон (или, как в этом году, — летне-осенний) и короткий зимний. В прошлом году рождественская ярмарка работала всего пять дней, в позапрошлом — весь декабрь, но только по выходным.

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