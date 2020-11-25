ГАИ: водитель помешал колонне, не показал поворот, заперся. Видео силовиков и альтернативное (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции прокомментировали воскресный инцидент с битьем окон в гражданской машине. Показали, что этому предшествовало. Правда, момент задержания и принятия «вынужденных мер по повреждению боковых стекол» на видео силовиков не попал. Он попал на другое видео. Также с редакцией связались родственники задержанного, чтобы рассказать свою версию событий.

ГАИ информирует: примерно в 14:30 водитель 1995 года рождения на Opel Vectra на пересечении улиц Притыцкого — Лещинского не обеспечил беспрепятственный проезд машине в составе колонны, вынудив ее изменить направление движения и прибегнуть к экстренному торможению. Затем, по данным милиции, водитель перестроился с нарушением правил, не показав поворот, и не подчинился требованию об остановке. После остановки машины закрылся внутри. Поэтому, сообщает ГАИ, «были применены вынужденные меры по повреждению боковых стекол».

Водитель был задержан, а автомобиль доставлен на штрафстоянку. В отношении мужчины составлены пять административных протоколов, в том числе за неповиновение.

А тут, на видео, которое прислал читатель «Белсата», видна недостающая часть операции. В частности, можно разглядеть, при каких обстоятельствах вылетает одно из стекол.

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После выхода материала с Onliner связалась девушка, представившаяся сестрой водителя. Татьяна сообщила, что сейчас ее брат находится в больнице с ЧМТ и травмой челюсти: «Он ехал домой из магазина по стандартному пути. Говорит, не видел проблесковые маячки: они установлены на фронтальной стороне буса, а не на крыше. Только последний вариант гарантирует их видимость на 360 градусов. Также возникают вопросы насчет разрыва колонны — как выглядела череда бусов, можно видеть на записи. В ПДД же есть четкое определение, что такое колонна (пункт 2.68). Он поехал дальше, за ним — бус. По его словам, он не понял, что от него требуют остановиться. Утверждает, стал снижать скорость сразу после того, как этого потребовали через громкоговорящее устройство. Все травмы он получил во время задержания. При этом говорит, что не сопротивлялся, в салоне не закрывался. С его слов, он разблокировал двери, потянулся к ручке, и в этот момент человек в форме резко открыл дверь, после чего брата выволокли из машины и уложили на землю».

Татьяна просит автора видео «Силовики разбили машину и жестко задержали водителя в Минске» и всех, кто видел или снимал ситуацию, звонить ей по номеру 8 029 126-01-66.