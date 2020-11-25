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Елка на площади Независимости будет бордово-золотой. Стало известно, как украсят Минск к Новому году
Источник материала: Onliner
До конца этого странного года осталось всего ничего: на городских улицах уже начали устанавливать елки и развешивать праздничную иллюминацию. Начальник отдела дизайна «Минскрекламы» Татьяна Бугоркова рассказала, как будет украшена столица к Новому году. Видео с подробностями можно
Для елки на площади Независимости в этот раз выбрали бордово-золотую цветовую гамму. Она будет украшена игрушками и бусами (украшений должно быть больше, чем в предыдущие годы). Здесь же установят фотозону в виде праздничных подарков.
Главная минская елка будет светиться по вечерам. Здесь появятся две новые локации — с ледяными глыбами и санями, а также с луной и облаками. Ограждением будут служить арки.
Елка из шаров, которая стояла перед ратушей, переместится к цирку.
А световые шары, которые в прошлом году были установлены на Октябрьской площади, переедут на площадку перед «Чижовка-ареной». Туда же перевезли «ленточную» елку (раньше она стояла у Дворца спорта).
Для проспекта Победителей выбрали синий, серебряный и фиолетовый цвета. А еще здесь установят новый арт-объект — снеговика на высокой ледяной глыбе.
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Елка на площади Независимости будет бордово-золотой. Стало известно, как украсят Минск к Новому году
До конца этого странного года осталось всего ничего: на городских улицах уже начали устанавливать елки и развешивать праздничную иллюминацию. Начальник отдела...
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