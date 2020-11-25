Выбор недорогого кулера. Сравнение моделей

Источник материала: Onliner На очереди сравнительное тестирование наиболее популярных в каталоге моделей бюджетных кулеров на основе платформы AMD Ryzen. Редакция Onliner вместе с пользователями нашего форума Дмитрием (xyligano) и Александром (nucl3arlion) разбирается в нюансах охлаждения.

Представленные в начале ноября процессоры Zen 3 семейства Vermeer сегодня бесконечно далеки от основной массы пользователей, и не только из-за дефицита, в значительной мере искусственно созданного самим производителем. Стоит признать, что многие пользователи хоть и были бы не против расположить на столе «суперкомпьютер», фактически владеют среднебюджетными решениями. Данный сегмент, в отличие от премиума, не окружен такой же нежной маркетинговой «заботой» как со стороны самих производителей, так и со стороны авторов обзоров. Основная причина кроется в постоянно высоком спросе: недорогие решения продают себя сами, и ключевым критерием при выборе, как правило, является цена. Второй фактор — сложность демонстрации конкурентных преимуществ одного продукта перед другим: попытки максимизировать прибыль при сохранении итоговой цены вынуждают производителей применять стандартные и в какой-то мере унифицированные решения. Ценовой сегмент диктует достаточно жесткие ограничения и не позволяет внедрять свежие решения и новые разработки, более эффективные и производительные. Такой подход бросает покупателя в бездну мучительного выбора, когда без глубоких знаний и детального анализа создается впечатление, что все различия между продуктами — это исключительно внешний вид и совместимость.

Одним из наиболее популярных процессоров уходящего 2020 года был и остается Ryzen 5 3600 . Это уже «прошлое» поколение процессорных ядер Zen 2 от компании AMD, но с новым поколением Zen 3 у него осталось много общего, и в первую очередь это чиплетная организация.



Фото: Flickr

В отличие от традиционной компоновки (кристалл процессора расположен в центре текстолита под теплораспределительной крышкой), для семейства Matisse была использована чиплетная структура, при которой ядра размещены не в центре, а с некоторым смещением. К тому же Zen 2 базируется на современном 7-нанометровом техпроцессе, что с позиции охлаждения не является бесспорным преимуществом: небольшие габариты чиплета с высокой плотностью транзисторов диктуют необходимость рассеивания тепловой энергии с крайне малой площади.

Как часто случается, новые идеи приносят новые проблемы. Руководствуясь какими-то внутренними причинами, компания AMD не поделилась своими наработками с производителями систем охлаждения заблаговременно, и в момент поступления чиплетных процессоров в продажу рынок испытал как минимум глубокое удивление. Процессоры получились весьма удачными и достаточно энергоэффективными, но температурные датчики, похоже, сходили с ума. При весьма умеренном потреблении процессоры даже при использовании самых эффективных систем охлаждения демонстрировали слишком высокие температуры. Высочайшую степень недоумения это вызывало у владельцев кастомных систем жидкостного охлаждения, в основе которых находились водоблоки, ранее крайне эффективные для традиционной компоновки ядер. Но и владельцы «воздушек» не остались в стороне — ситуация, когда двухсекционный «суперкулер» демонстрирует эффективность уровня втрое более дешевого кулера, стала реальностью. И тут вспомним снова о сегментации рынка: некоторые производители водоблоков переориентировались и внесли изменения для чиплетной организации, как можно видеть на примере:



cuplex kryos NEXT AM4/3000/5000

Воздушное охлаждение при этом до сих пор остается без каких-либо заметных модификаций. Причем касается это не только бюджетных кулеров, но и самых дорогих. Выходом из ситуации для процессоров среднего сегмента стали кулеры, имеющие в основании прямой контакт теплотрубок с процессорной крышкой. Благодаря такому типу контакта получается совмещать достаточную эффективность рассеивания тепловой энергии при минимальных рыночных ценах. Кулеры с подобной организацией на чиплетных процессорах способны обеспечивать отличные температурные показатели до определенного уровня мощности, за которым следует резкая необходимость применения уже водяного охлаждения. Так что для чиплетных процессоров «суперкулеры» остаются не у дел.

Если обратить внимание на позиции в каталоге и отзывы, а также на форумы и рекомендуемые модели для платформы AM4, то получается достаточно очевидный список:

Это наиболее популярные и актуальные по состоянию на конец 2020 года модели башенных кулеров c прямым контактом. Для большей наглядности сравнения и полученных результатов разбавим ряды участников боксовым кулером от AMD — он выступит в качестве разделительной линии между хорошим моделями и не очень, а также кулером из более высокого ценового сегмента от Arctic, который станет своеобразным эталоном измерений. Для полного охвата не хватает разве что Enermax ETS-T50 , но его текущая цена в Беларуси не позволяет отнести его к популярным и рекомендуемым решениям.





Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen 5 3600.

Материнская плата: ASUS ROG STRIX B550-E Gaming.

Оперативная память: G.Skill Trident Z 2×8GB DDR4 F4-3600C15D-16GTZ.

SSD: Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1.

Блок питания: Seasonic Focus Plus 650 Gold SSR-650FX.

Корпус: Cooler Master MasterCase H500M.

Корпусные вентиляторы: выдув сзади — be quiet! Pure Wings 2140mm BL047, выдув сверху — be quiet! Pure Wings 2140mm BL047, приток спереди — два штатных Masterfan MF200R ARGB R4-200R-08FA-R1, подсветка отключена.

Операционная система: Windows 10, версия 2004 (сборка 19041.388). Разнообразные твикеры Windows не применялись, настройка и отключение параметров, включая правки реестра, произведены вручную. Параметр файла подкачки задан как 1024—2048.

Версия BIOS: 1004.

Версия драйвера чипсета: 2.07.14.327.

Схема питания: AMD Ryzen High Performance.

Термопаста: Noctua NT-H1.

Ключевой проблемой при проведении сравнительного тестирования является необходимость соблюсти равные условия для всех участников, и сделать это вне лабораторных работ практически невозможно. На конечный результат влияет множество факторов: общие настройки системы, правильная установка изделия, температура воздуха в помещении и даже попадание солнечных лучей. Однако мы постарались минимизировать влияние вторичных явлений и соблюсти повторяемость и воспроизводимость условий с доступной нам точностью. Для этого процессор AMD Ryzen 5 3600 был настроен на фиксированную частоту 4250 МГц при установленном фиксированном напряжении 1,265 В, что с учетом работы LLC третьего уровня материнской платы обеспечило диапазон напряжений от 1,225 В при максимальной нагрузке до 1,264 В в состоянии простоя. Оперативная память получила ручную настройку частоты 3800 МГц при первичных таймингах 16-16-16-16-36-56-СR1 с активным режимом GDM при напряжении 1,4 В.





Более детально настройку таймингов можно рассмотреть на изображении, все параметры BIOS материнской платы строго зафиксированы вручную. Данная настройка является вполне рядовой для чипов памяти Samsung B-Die и легко воспроизводима на большинстве комплектов с подобными чипами. Режим работы шины Infinity Fabric был сохранен в соотношении 1:1 и составлял FCLK = MCLK = 1900 МГц. Напряжение SoC установлено как 1,125 В при LLC третьего уровня. Вентиляторы видеокарты были принудительно отключены. Режим работы всех корпусных вентиляторов регулировался материнской платой автоматически: настройки для всех портов, включая режим работы процессорного CPU_FAN1, были установлены как Silent.

Методика тестирования

Для обеспечения постоянного температурного режима в процессе тестирования системный блок находился в помещении с приточно-вытяжной вентиляцией и системой кондиционирования воздуха. Такой подход позволяет не только поддерживать заданную температуру, но и обеспечить движение воздуха в помещении с той целью, чтобы исходящий от корпуса теплый воздух непосредственно возле него не застаивался и как можно меньше влиял на результаты теста. Контроль температуры осуществлялся ртутным термометром, который располагался на поверхности стола в одной плоскости с корпусом в 50 см от него. Системный блок размещался на столе, на высоте 80 см от поверхности пола. Дополнительно осуществлялся контроль температуры приточного воздуха электронной термопарой, размещенной на передней сетке корпуса.





Совокупность всех предпринятых мероприятий позволила добиться показателей температуры воздуха в помещении в диапазоне 21,5—22 градуса Цельсия на протяжении всего тестирования. Необходимо понимать, что, несмотря на все условия и меры, такой подход не претендует на лабораторную точность и остается в высокой степени бытовым.

Для замеров уровня шума использовалось приложение Decibel: dB Sound Level Meter из App Store, установленное на Apple iPhone 11 Pro Max. Замер шума производился в помещении с полностью закрытыми окнами в период с полуночи до трех часов ночи. Смартфон располагался на расстоянии 20 см от корпуса, на прорезиненном текстильном коврике для мыши, боковая стеклянная панель корпуса на момент снятия показателей шума была удалена. Вентиляция, кондиционер, а также иные источники шума были отключены на момент замеров. Подобный подход к измерению шума не позволяет делать выводы о реальном уровне шума и не идет ни в какое сравнение с использованием поверенного оборудования наподобие «Октава-110А»/«Экофизика-110А», однако с учетом применения на одном устройстве, в одном конкретном помещении и в одинаковых условиях позволяет делать сравнительные и соотносимые выводы об издаваемом шуме обозреваемых процессорных кулеров.

Для проведения тестирования, мониторинга показателей и создания стрессовой нагрузки применялось следующее программное обеспечение:

AIDA64 Extreme: тест стабильности FPU программы продолжительностью не менее 30 минут.

LinX 0.7.0: стресс-тест AVX в версии для процессоров AMD от elesin38. Размер задачи — 32717. Количество повторений — 10.

HWiNFO 6.31-4265: мониторинг температур и параметров системы.

Первым участником станет Wraith Prism — топовый в линейке боксовых кулеров AMD. Впервые он был представлен как комплектное решение к процессору AMD Ryzen 72700X поколения ядер Pinnacle Ridge. В семействе процессоров Matisse кулером оснащаются процессоры AMD Ryzen 73700X и более старшие модели в комплектации BOX. Кулер представляет собой конструкцию топ-флоу. Тело радиатора формируют алюминиевые никелированные ребра, которые пронизаны четырьмя медными теплотрубками без покрытия. Подошва кулера — это цельная медная пластина, в которую теплотрубки просто запрессованы, по крайней мере очевидных следов припоя обнаружить не удалось. Качество обработки подошвы низкое. Борозды в меди не просто заметны глазу, а вполне отчетливо прощупываются подушечками пальцев. В абсолютном большинстве экземпляров теплотрубки имеют явные повреждения — сколы и царапины.

Венчает конструкцию вентилятор с диаметром крыльчатки 92 мм. Тело радиатора не является кубоидом: более узкое у основания, оно расширяется вверх к вентилятору, увеличиваясь за счет изменения габаритов пластин. Общая площадь рассеивания ребер составляет примерно 3700 см2. Монтаж кулера крайне простой и удобный и не должен вызывать сложности даже у неподготовленного пользователя: здесь традиционная для AMD «качелька» с ее правильной и удобной реализацией. Проблем с оперативной памятью не наблюдается: доступна установка высоких модулей памяти во все слоты материнской платы. Установленный в систему кулер выглядит ярко и интересно, не последнюю роль в этом играет RGB-подсветка крыльчатки вентилятора.















Несмотря на замечания к качеству обработки основания, тест линейкой подошва кулера проходит на отлично: все теплотрубки плотно и равномерно контактируют с полотном линейки. Это подтверждается и практически безупречным отпечатком. Усилие прижима высокое, контакт равномерный по всей длине теплотрубок, чего не скажешь про остальную часть подошвы — она как раз плохо соприкасается с крышкой процессора как по краям от теплотрубок, так и в пространствах между ними. Давайте посмотрим, как это скажется на эффективности кулера при тяжелых нагрузках.







А с эффективностью полный порядок! Даже неожиданно для таких габаритов. При максимальной нагрузке стресс-теста LinX процессор прогревается до 92,1 градуса. В AIDA64 FPU нагрузка ощутимо меньше — здесь всего 81,5 градуса. Казалось бы, вот он, успех! Заканчиваем обзор и все бежим за боксовым кулером. Однако достигается такая эффективность за счет высоких оборотов вентилятора — как следствие, расплатой становится высокий шум. В LinX вентилятор достигает своего максимума в 3075 оборотов, и шумомер фиксирует 51 дБА! В AIDA64 FPU все несколько скромнее — 2300 оборотов и 46 дБА. Забегая вперед, отметим, что данная модель кулера так и останется самой шумной среди всех протестированных. Но даже с учетом такой важной ремарки кулер показывает очень хороший результат и явно заслуживает звания лучшего боксового кулера. Не зря компания AMD достаточно быстро развернула продажу его как самостоятельного решения.

Вторая версия достаточно старой и в какой-то мере уже легендарной модели GammaXX 400. Кулер претерпел множество изменений: принципиально иной тип крепления (винтовое вместо «качелек»), увеличен радиатор, также модель комплектуется полностью новым вентилятором с подсветкой крыльчатки. В целом модификация стала настолько глубокой, что назвать ее «рестайлингом» язык не поворачивается. Это полностью новый кулер, который эксплуатирует старое название в угоду узнаваемости. На базе именно радиатора от этой модели DeepCool держит в своем ассортименте сразу несколько вариаций кулеров, которые отличаются только подсветкой и количеством вентиляторов, а также наличием/отсутствием декоративной заглушки для верхней панели. Давайте же оценим, стала ли модификация удачной и насколько грамотным было решение взять именно эту модель за основу для целой линейки.















Кулер представляет из себя классическую «башню»: тело радиатора формируют 46 пластин, нанизанных на четыре теплотрубки диаметром 6 мм. Сами пластины выполнены из алюминия, никелировки, как у предыдущего участника, здесь не наблюдается, не потратились и на простую окраску. Отсутствует также заглушка для верхней панели, которая призвана скрывать концы теплотрубок. Такой ход, безусловно, упрощает модель, но в то же время оставляет производителю простор для модификаций. При параметрах одной пластины 126 мм в длину и 50 мм в ширину общая площадь рассеивания составляет приблизительно 5800 см2, что немало для бюджетного решения. Полная высота установленного кулера достигает 160 мм от текстолита материнской платы.

Теплотрубки запрессованы в алюминиевое основание достаточно небрежно: щели в местах контакта меди и алюминия заметны глазу и продвигаются вглубь основания. Однако качество обработки подошвы вполне достойное как на глаз, так и на ощупь. Тест линейкой кулер проходит без замечаний, горб и просветы отсутствуют. Отпечаток на процессоре получился очень хороший, пусть фотография не вводит читателя в заблуждение — все дело в том, что кулер прилип, и дефекты отпечатка связаны со сложностью его демонтажа. Установке высоких планок памяти во все слоты материнской платы ничто не препятствует.

Будучи установленным в корпус, кулер выглядит не очень привлекательно на фоне своих более продвинутых в дизайне «одноклассников». Голые алюминиевые пластины без заглушки, медные трубки без покрытия, которые непременно потемнеют со временем, — это все прошлый век. Кулер комплектуется 120-миллиметровым вентилятором, в нашем случае с синей подсветкой крыльчатки. Яркость подсветки вентилятора избыточная — сделать фотографию без эффекта «гало» так и не удалось. В корпусах с боковой стенкой из стекла без тонирования подсветка под определенным углом может неприятно светить в глаза, если корпус размещается на столе.







Несмотря на башенную конструкцию, кулер не смог далеко уйти от Wraith Prism в эффективности рассеивания тепла. Так, мы получили 91,8 градуса в стресс-тесте LinX и 81 градус в тесте FPU. Да, обороты вентилятора существенно меньше — максимальные 1620 оборотов в LinX и более чем комфортные для ушей 1260 оборотов в AIDA64. Показатели шума тоже намного лучше: 45 дБА в LinX и всего 39 дБА в AIDA64 FPU. Можно было бы похвалить модель за акустический комфорт, но в конкретном обозреваемом экземпляре обнаружился досадный недостаток — импульсные «подвывания» вентилятора начиная с 1300 оборотов. Да, это встречается не у каждого экземпляра, но подобный нюанс стоит держать в уме.

Компания PCCooler вошла на европейский рынок компьютерных систем охлаждения плавно и достаточно незаметно для многих. Сначала было выборочное появление в каталогах отдельных моделей, потом — робкие рекомендации к покупке по большей части ввиду низкой цены. И вот уже выбор стал настолько широким и разнообразным, что игнорировать производителя совсем не получается. Однако это только на первый непосвященный взгляд. Все дело в том, что именно PCCooler владели лицензией Thermalright и производили отличные «клоны» под брендом Ice Hammer. А вот уже Ice Hammer хорошо знаком и горячо любим многими компьютерными энтузиастами. К сожалению, данный проект почил в бозе, да и мы сейчас совсем о других моделях кулеров, а именно о самостоятельной разработке китайского бренда.

















Уже из индекса модели становится понятно, что перед нами снова вторая ревизия. Однако глобальных отличий не найти. Изменился лишь тип крепления кулера к материнской плате. В первой ревизии применялись «качельки», которые требовали чрезмерного усилия, необходимого для завершения монтажа, и многие пользователи никак не могли с ними совладать. Видимо, в рамках работы с отзывами компания прислушалась и изменила крепление на винтовое. И это тот случай, когда лучше бы ничего не меняли. Реализация винтового крепления, не побоимся такой характеристики, отвратительная. Предполагается, что пользователь должен прикрутить монтажные крепления непосредственно к радиатору и закрепиться винтами в родной бэкплейт материнской платы. Однако в комплекте кулера полностью отсутствуют стойки, и это не проблема конкретно взятого экземпляра, или, проще говоря, некомплект: именно такая комплектация и предусмотрена производителем. Таким образом, кулер как бы «висит в воздухе», цепляясь винтами за бэкплейт, и вся нагрузка по прижиму ложится на процессор, что создает точечное усилие на деформацию материнской платы в области сокета. Да, материнские платы на платформе AM4 комплектуются металлическим бэкплейтом большой площади, и продавить его не получится, но это не повод экономить на копеечных стойках. Однако «приключения» на этой неприятной особенности не заканчиваются. Ввиду реализации крепления самостоятельно (в две комплектные для одного человеческого туловища руки) установить данный кулер на материнскую плату, уже размещенную в корпусе, попросту невозможно. Поэтому либо призывайте «помощь друга», либо сначала установите кулер на материнскую плату на столе, а уже после этого перенесите всю конструкцию в корпус. Невозможность установить высокую планку памяти в первый слот материнской платы без конфликта с вентилятором на фоне общих проблем кулера выглядит сущим пустяком. Проблем с установкой «оемных» модулей памяти возникнуть не должно.

Подошва сформирована из пяти теплотрубок, но это лишь на первый взгляд. Фактически полноценных U-образных теплотрубок всего три, еще две имеют L-образную форму, то есть если пересчитать в полноценных теплотрубках, то их здесь четыре, как у всех. Какой сакральный смысл заложен в такую конструкцию, неясно. Из неочевидных решений также стоит отметить тот факт, что пространство между теплотрубками окрашено черной краской (чего у первой версии не наблюдалось), что, несомненно, повлияло бы на эффективность в худшую сторону. Однако при тесте линейкой обращаем внимание, что эти промежутки значительно утоплены в подошву, а сами теплотрубки не выведены в плоскость и заметно кривые. Присутствует ощутимый глубокий след от фрезы, о какой-либо полировке речи не идет вообще. Все это в совокупности формирует настолько плохой отпечаток, насколько это вообще возможно. Подошва кулера имеет полноценный контакт с крышкой процессора хорошо если на 2/3 от своей общей площади.

Пластины в количестве 40 штук нанизаны на теплотрубки с межреберным расстоянием 2 мм. При длине одной пластины 125 мм и ширине 53 мм общая площадь рассеивания составляет 5300 см2. Общая высота установленного кулера — 154 мм. Чтобы точно измерить параметры пластин, пришлось на время удалить пластиковую заглушку, и взгляду предстал по-настоящему уникальный способ разведения теплотрубок по телу радиатора — по диагонали. Вряд ли вам удастся встретить подобную схему расположения у других производителей. Сверху наблюдаем четыре теплотрубки, что еще раз подтверждает увиденное на подошве.

Тем не менее внешний вид у модели вполне хорош. Алюминиевые пластины окрашены в черный цвет. На торцевой части присутствует пластиковая заглушка. Черный вентилятор диаметром 120 мм имеет подсветку рамки «под неон» красного цвета, на что указывает литера R в маркировке. Смотрится неплохо (видимо, на внешнее оформление и ушли все усилия производителя).







На фоне всех проблем результаты кулера могли быть и хуже. Да, отставание от двух предыдущих участников весьма заметное, но процессору все-таки удалось успешно завершить оба стресс-теста, что даже несколько удивительно. Показатель датчика процессора достиг отметки в 95,8 градуса при тестировании LinX, а тест FPU показал 84,4 градуса. Однако из-за плохого контакта с теплораспределительной крышкой вентилятору приходится очень рано выходить на высокие обороты. Так, уже в тесте FPU показатель тахометра пробивает 1700 оборотов при уровне шума в 45 дБА, а в LinX выходит на свой максимум в 1900 оборотов с показателем 48 дБА. Но PCCooler GI-X6R V2 всеми силами рвется в номинацию худшего кулера в нашем тестировании, и уже с 1250 оборотов у вентилятора начинает проявляться сильная вибрация, которая передается на тело радиатора, несмотря на присутствующие толстые вибропрокладки.

Отличий от предыдущей модели фактически нет. Несмотря на меньшую цифру в маркировке, которая по логике должна свидетельствовать, например, о количестве теплотрубок, изменился лишь цвет. Точнее, цвет «обнулился»: кулер лишен окраски радиатора и теплотрубок — на этом и все отличия. Площадь рассеивания, высота от текстолита материнской платы и даже вентилятор идентичны модели GI-X6R V2, разве что литера B свидетельствует о подсветке синего цвета.

Проблемы совместимости с памятью также никуда не делись — первый слот материнской платы остается заблокированным. Тест линейкой условно младшая версия проходит заметно лучше старшей: теплотрубки здесь не вывернуты относительно поверхности подошвы. Отпечаток также получился заметно лучше, но все еще бесконечно далек от показателей остальных героев обзора.

















Ввиду такого сходства моделей было принято решение прибегнуть к следующей манипуляции: крепление предусматривает возможность смещения — крепежные пластины установим не по центральной оси, а со сдвигом вниз. Как обсуждалось в начале статьи, чиплеты в процессорах AMD актуального поколения находятся ниже центра, и, сместив кулер так, чтобы центральная часть подошвы более плотно взаимодействовала с крышкой процессора в точке основного нагрева, можно ожидать улучшения охлаждения. Посмотрим, как подобный ход повлияет на эффективность.







Влияние от смещения стремится к нулю. Несмотря на лучший прижим у данного экземпляра и манипуляции со смещением, отыграть удается невероятное ничего. В LinX получаем 94,9 градуса, в тесте FPU различия чуть более заметные — 83,1 градуса. Из-за лучшего прижима обороты вентилятора стали немного ниже — чуть менее 1900 в LinX и немногим более 1600 спустя 30 минут тестирования FPU. Все-таки глобальные проблемы в архитектуре кулера слишком сильно тянут его на дно. Виной тому и ужасное расположение теплотрубок по телу радиатора, и отвратительный тип крепления, и явно проблемный вентилятор (который передает вибрации на радиатор и в случае с моделью GI-X5B V2). Первая версия этой линейки не представлена в обзоре, но она показывала результат немного лучше второй — в том числе за счет крепления типа «качелька», что обеспечивало более качественный прижим. Все это позволяет сделать вывод о том, что какие-либо серьезные исследования компанией PCCooler не проводятся.

Наконец наш эталонный экземпляр, он же самый дорогой участник тестирования. По его каталожной стоимости пять участников можно приобрести как минимум по два экземпляра, а Wraith Prism — целых три! Цель включения в сравнение — проследить, оправданна ли переплата и существует ли прямая зависимость качества и эффективности от стоимости.















Внешне кулер выглядит безупречно, хотя это вопрос пристрастий каждого отдельного созерцающего. Но нам нравится. Очень. Пластины окрашены черной матовой краской, в таком же цвете выполнены теплотрубки по всей длине вплоть до подошвы. Черный 120-миллиметровый вентилятор наделен красным окаймлением, которое красиво сочетается с тестовым комплектом оперативной памяти. Подсветки вентилятор лишен. Лопасти в количестве всего пяти штук имеют большую площадь и угол атаки по типу лодочного винта, все это реализовано с целью максимизировать давление воздуха. И это, по сути, единственный кулер, который комплектуется не корпусным вентилятором, а адаптированной под особенности радиатора моделью.

Радиатор сформирован из 54 пластин, в которых симметрично развели четыре 6-миллиметровые теплотрубки. При визуально небольших габаритах очень плотная компоновка тонких пластин с межреберным расстоянием 1,9 мм создает самую большую площадь рассеивания среди всех участников — 6010 см2. Параметры одной пластины — 121 мм в длину и 46 мм в ширину. Общая высота кулера от поверхности матплаты в установленном состоянии составляет 159 мм.

Теплотрубки запрессованы в основание без зазоров — это единственно верный способ реализации подошвы с прямым контактом. Однако такое решение заметно усложняет и удорожает изделие, поэтому большинство производителей предпочитают экономить и продолжают делать кулеры по старинке, размещая теплотрубки на удалении друг от друга. Тест линейкой Arctic проходит неидеально: вторая теплотрубка имеет небольшой завал, что портит общую картину и формирует заметный просвет. Тем не менее отпечаток получился отличный. Хотелось бы назвать его безупречным, но для этого пришлось бы закрыть глаза на тот факт, что площадь основания слишком маленькая для платформы AM4 и не покрывает крышку процессора полностью. Да, кулер разрабатывался явно с прицелом на охлаждение процессоров Intel, где площадь теплораспределительной крышки существенно меньше. Посмотрим, как это повлияет на эффективность.







Невероятный результат. Абсолютный лидер! И останется таковым по итогам сравнения. В LinX — выдающиеся 84,6 градуса, в стресс-тесте FPU — 76,3 градуса спустя ровно 30 минут нагрузки. Уровень шума самый низкий среди всех моделей — максимальные 43 дБА при 1800 оборотах в LinX и всего лишь 37 дБА в тесте FPU при 1428 оборотах. Вот что значит качественный и оптимизированный вентилятор. Если бы не площадь контакта основания, то кулер вполне заслуживал бы звание безупречного. Запас для развития у модели огромный. Увеличение площади подошвы и количества теплотрубок сделает кулер невероятно эффективным решением на любой платформе. Странно, но производитель предпочитает просто добавить второй вентилятор, который не меняет картину кардинально.

Модель кулера была представлена компанией ID-Cooling в декабре 2019 года и полноценно пришла на наш рынок лишь в 2020-м. Первые же детальные обзоры указывали на то, что кулер вышел вполне удачным и составит достойную конкуренцию другим моделям на рынке. Рассмотрим его поближе.















К дизайну модели сложно придраться, проще и лаконичнее будет описать его словом «строгий». Последней панелью в теле радиатора выступает металлическая декоративная заглушка, окрашенная в черный цвет, с нанесенным логотипом производителя. Теплотрубки покрыты никелем по всей длине, и лишь на участке, где формируется подошва теплосъемника, обнажается истинный медный колер. Расстояние от текстолита материнской платы до верхней точки самой выпирающей теплотрубки — 159 мм. Проблем совместимости с большинством современных корпусов быть не должно. Кулер допускает установку оперативной памяти любой высоты во все слоты материнской платы.

Гордость данной модели — это, безусловно, ее крепежная система. Для кулеров данного ценового сегмента это крайне долгожданное обновление. В процессе установки придется удалить пластиковые «ушки» материнской платы, установить комплектные стойки и через них прикрутить четырьмя винтами крепеж. Непосредственно к самому радиатору ничего прикручивать не требуется: крепление присутствует на кулере из коробки и приятно дополняется несъемными винтами с пружиной-ограничителем. Развить чрезмерное усилие на текстолит материнской платы пользователю не удастся при всем желании. Радиатор формируют 46 пластин с межреберным расстоянием в 2 мм. Общая площадь рассеивания составляет приблизительно 5300 см2, что вытекает из параметров длины и ширины одной пластины — это 120 и 48 мм соответственно. Показатель не рекордный, но размер не главное.

Тест линейкой подошва кулера проходит не без замечаний, можно наблюдать участки неполного прилегания. При более детальном осмотре в глаза бросаются трещины по краям, в местах входа теплотрубок в алюминиевую основу. Заметные глазу следы от фрезы на ощупь фактически не ощутимы. Несмотря на мелкие огрехи, кулер напрочь лишен проблем с прижимом — не в последнюю очередь благодаря крайне удачному креплению. Подошва кулера прилипла к процессору, и пришлось вращать ее в стороны, дабы не выдернуть процессор из сокета.

К радиатору прилагается 120-миллиметровый вентилятор черно-серого цвета без подсветки. Тут следует заметить, что в ассортименте данной модели весьма широкая цветовая гамма, так что загляните в каталог. Вентилятор оснащен виброгасящими накладками по всем углам с обеих сторон и имеет 4-pin-коннектор с поддержкой PWM. Диапазон оборотов варьируется от 700 до 1800. Дополнительные скобки в комплекте служат скорее заменой на случай поломки основной пары: установка второго вентилятора на такие небольшие радиаторы лишена смысла.







Эффективность впечатляет, совсем чуть-чуть недотягивая до эталонного Arctic Freezer 34 eSports. К сожалению, платой за подобную мощь становится сильный шум. Все, конечно, не так плохо, как это было у Wraith Prism, но и игнорировать шум не получается. В тесте FPU вентилятор в среднем удерживает 1250 оборотов при 41 дБА, что в целом нормально для нагруженной системы. Но вот в LinX вентилятор раскручивается на полные 1820 оборотов и достигает дискомфортных 48 дБА. До шумовых показателей Arctic очень далеко. Но стоит отметить, что какие-то паразитные шумы или вибрации отсутствуют во всем диапазоне вращения. Вентилятор остается тихим до 1000 оборотов и условно комфортным до 1200—1300.

Данную модель примем в тестирование как бы вне конкурса. Все дело в том, что это сильно потрепанный экземпляр, который давно находится в личном использовании и уже утратил родной вентилятор. По этой причине для тестов будем использовать его совместно с вентилятором от модели ID-Cooling SE-224-XT.











Габариты радиатора несколько уступают другим участникам. Высота установленного кулера от текстолита материнской платы составляет всего 150 мм. С точки зрения совместимости это большой плюс: кулер подходит для установки не только в актуальные кейсы формата ATX, но и в абсолютное большинство устаревших «офисных» корпусов с верхним расположением блока питания и малой шириной. Ни один из слотов памяти материнской платы также не перекрывается.

Крепление представляет из себя старую добрую «качельку», но несколько модифицированную в лучшую сторону. Здесь владельцу не приходится применять силу при монтаже, достаточно раскрутить крепление, зацепиться за родные монтажные «ушки» материнской платы и закрутить все обратно до усилия. Тело радиатора формируют 45 пластин, размещенных на расстоянии 2 мм друг над другом. Измерить точные размеры одной пластины не представляется возможным из-за их сложной формы и различных оптимизаций, призванных улучшить движение воздуха сквозь тело радиатора. Однако если принять за верные измерения по плоскостям, то пластина имеет длину 123 мм и ширину 46 мм, что позволяет вычислить общую площадь рассеивания, примерно равную 5100 см2.

Сама модель представлена на рынке дольше других участников и в корпусе смотрится явно устаревшей. Вентилятор от SE-224-XT Basic несколько добавляет ей стиля, но откровенно «бюджетный» дизайн это не спасает. Голая торцевая часть с видавшими виды медными теплотрубками, слегка окислившимися от времени, — таков путь многих бюджетных решений. Отпечаток также оставляет желать лучшего. Нет, это не проблема установки: для данного конкретного экземпляра ни несколько перестановок, ни даже попытка использования другой термопасты ни к чему не привели. Посмотрим, как это скажется на эффективности.







Ничего неожиданного, в общем-то, не случилось. Компактные габариты и не лучший прижим посредственно сказываются на эффективности. Тем не менее кулеру удалось обойти PCCooler GI-X6R V2 в тесте FPU, но на LinX запала уже не хватило. Из-за применения «чужого» вентилятора шумовые характеристики не отличаются от SE-224-XT Basic. К сожалению, такой же оценки радиатор не заслуживает.

Это был последний участник тестирования, и теперь у нас есть все для формирования выводов. Сведение результатов в графики позволяет наглядно оценить результаты проделанной работы и сравнить модели между собой по температурным показателям:









Заключение

Что мы получаем в сухом остатке: единая ценовая группа, схожие габариты, вентиляторы одного диаметра, примерно один диапазон оборотов — и такая разная итоговая эффективность. Показатели термодатчика тестового Ryzen 5 3600 при использовании отдельных моделей кулеров различаются на 10 градусов. Это откровенно много для однозначно не прожорливого процессора. А ведь именно эффективность охлаждения является ключевым фактором при выборе башенного кулера, пусть и бюджетного. Предметом для раздумий и оживленных споров могут стать общий дизайн и шумовые характеристики, ведь каждый по-своему эксплуатирует компьютер: одному пользователю нравится, чтобы корпус изнутри озарялся яркими красками, другому подавай мрачную тьму, третий играет в наушниках, и шум для него не имеет совсем никакого значения, а четвертый слышит стрелки часов в соседской квартире, и даже лишний децибел, исходящий от системы, станет трагедией. Все эти особенности и нюансы, несомненно, имеют значение, но они носят весьма и весьма субъективный характер. Как шумовые параметры вентилятора, так и отсутствие/наличие подсветки можно изменить одним простым действием — приобрести другой вентилятор. Даже такой, казалось бы, не самый логичный ход для бюджетных кулеров не переведет рассматриваемые модели в более высокую ценовую группу. А вот повлиять непосредственно на радиатор у пользователя нет совершенно никакой возможности — какой тип крепления и расположения теплотрубок достались модели от изготовителя, с такими параметрами она и будет существовать.





И именно эти два параметра оказывают ключевое влияние на эффективность рассеивания тепла. По результатам сводного тестирования можно выделить очевидного лидера — это ID-Cooling SE-224-XT Basic. Крайне удачная модель с безусловно лучшим типом крепления, крайне удачным разведением теплотрубок по телу радиатора, достаточно компактная и недорогая. В ассортименте присутствуют модели разных цветов, включая адресную RGB-подсветку. Небольшой ложкой дегтя является шумовая характеристика вентилятора, но даже тут следует сделать оговорку: таких «шумных» оборотов вентилятор достигает исключительно при тяжелой нагрузке, когда следом «подтянутся» и другие вентиляторы системы. Чуть лучше показал себя эталонный Arctic Freezer 34 eSports. Данная модель продемонстрировала выдающиеся результаты и с точки зрения шума: это самый тихий кулер из протестированных. Однако его цена более чем в два раза превышает SE-224-XT при незначительном преимуществе в эффективности. Нельзя не отметить DeepCool GammaXX 400V2. Вторая ревизия этой модели-долгожителя все еще является вполне удачным выбором, к тому же она обзавелась относительно тихим вентилятором с подсветкой и более дружелюбным к пользователю креплением. От боксового кулера для старших моделей AMD Wraith Prism LED RGB остались только приятные впечатления. Да, эта модель — самая шумная. Но в остальном это очень удачное решение, особенно на случай более жестких ограничений по высоте, чем предполагается корпусами формата ATX. Подводя черту, приведем список процессоров, для которых рекомендуемые модели кулеров будут оптимальным выбором:

Zen (Summit Ridge) — все модели.

Zen+ (Pinnacle Ridge) — все модели.

Zen 2 (Matisse) — все модели до 8 ядер включительно.

Zen 3 (Vermeer) — потенциальный Ryzen 5600 и более младшие. Старшие Ryzen 5600X и модель с 8 ядрами — под вопросом.

Intel (LGA1151/LGA1151v2/LGA1200) — все модели до 8 ядер включительно без литеры K в наименовании.

Экземпляры систем охлаждения предоставлены импортером компьютерной техники ООО «Надежная техника».