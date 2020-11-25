BMW уже готовит к выходу обновленный Х5 G05

Кажется, еще вчера в шоуруме дилера BMW стояли новенькие BMW F15, а уже, оказывается, и новый Х5 G05 не такой уж и новый. Баварцы принялись тестировать рестайлинговую версию кроссовера, которая выйдет в 2021 году, то есть спустя три года после дебюта SUV на рынке.
Судя по шпионским фотографиям, опубликованным порталом Carscoops, обновленный BMW X5 не будет значительно отличаться от предшественника внешне. Баварцы решили не увеличивать (по крайней мере, радикально) решетку радиатора кроссовера и оставили неизменной форму задней оптики. Спереди фары слегка поменялись. Тестовый прототип был сфотографирован в Мюнхене возле центра разработок BMW. Это гибридная версия кроссовера.
Изменились оба бампера, они придают внешности электро-бензинового Х5 больше выразительности и динамики. Теперь гибрид имеет пакет внешних элементов в стиле нынешних M Sport и iPerformance. Впрочем, нельзя исключать, что по пути на конвейер Х5'2022 изменится внешне. Ожидается, что для модели предложат линейку новых колесных дисков и цветов кузова. В салоне нас ждет мультимедийный блок BMW iDrive 7,0 и обновленный BMW Live Cockpit Professional.
Премьера обновленного BMW X5 состоится примерно в середине 2021 года. Белорусский импортер BMW обычно привозит такие важные новинки очень быстро. Х5 традиционно является одним из самых продаваемых BMW на нашем рынке.