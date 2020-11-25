BMW уже готовит к выходу обновленный Х5 G05

Источник материала: Onliner

Кажется, еще вчера в шоуруме дилера BMW стояли новенькие BMW F15, а уже, оказывается, и новый Х5 G05 не такой уж и новый. Баварцы принялись тестировать рестайлинговую версию кроссовера, которая выйдет в 2021 году, то есть спустя три года после дебюта SUV на рынке.





Судя по шпионским фотографиям, опубликованным порталом Carscoops , обновленный BMW X5 не будет значительно отличаться от предшественника внешне. Баварцы решили не увеличивать (по крайней мере, радикально) решетку радиатора кроссовера и оставили неизменной форму задней оптики. Спереди фары слегка поменялись. Тестовый прототип был сфотографирован в Мюнхене возле центра разработок BMW. Это гибридная версия кроссовера.





Изменились оба бампера, они придают внешности электро-бензинового Х5 больше выразительности и динамики. Теперь гибрид имеет пакет внешних элементов в стиле нынешних M Sport и iPerformance. Впрочем, нельзя исключать, что по пути на конвейер Х5'2022 изменится внешне. Ожидается, что для модели предложат линейку новых колесных дисков и цветов кузова. В салоне нас ждет мультимедийный блок BMW iDrive 7,0 и обновленный BMW Live Cockpit Professional.





Премьера обновленного BMW X5 состоится примерно в середине 2021 года. Белорусский импортер BMW обычно привозит такие важные новинки очень быстро. Х5 традиционно является одним из самых продаваемых BMW на нашем рынке.