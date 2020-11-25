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Посол РФ: Ситуация вокруг Белгазпромбанка должна быть разрешена вне политической повестки
25.11.2020 12:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами, считает посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
"Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне "политической повестки". Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - сказал Мезенцев.
По его словам, "ситуацию с этим финансовым институтом важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства, и стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений".
"Убежден, что так и будет. Тем более, что глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении Белгазпромбанка. Для этого уже сделано немало", - добавил посол, передает "Интерфакс".
Как сообщалось, глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова заявила, что акционеры Белгазпромбанка - "Газпром" и Газпромбанк - приступили к формированию нового состава правления белорусского банка, продление работы временной администрации не планируется.
"Контакт с акционерами Белгазпромбанка восстановлен, сейчас собственник формирует новый состав правления банка. Эта работа начата на прошлой неделе", - сказала Ермакова. "Надеюсь, к середине декабря (срок завершения работы временной администрации в Белгазпромбанке) эта работа будет завершена. Продление работы временной администрации не планируется", - добавила она.
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Урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами, считает посол РФ в...
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