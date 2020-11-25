ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посол РФ: Ситуация вокруг Белгазпромбанка должна быть разрешена вне политической повестки

25.11.2020 12:39 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами, считает посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне "политической повестки". Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - сказал Мезенцев.

По его словам, "ситуацию с этим финансовым институтом важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства, и стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений".

"Убежден, что так и будет. Тем более, что глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении Белгазпромбанка. Для этого уже сделано немало", - добавил посол, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова заявила, что акционеры Белгазпромбанка - "Газпром" и Газпромбанк - приступили к формированию нового состава правления белорусского банка, продление работы временной администрации не планируется.

"Контакт с акционерами Белгазпромбанка восстановлен, сейчас собственник формирует новый состав правления банка. Эта работа начата на прошлой неделе", - сказала Ермакова. "Надеюсь, к середине декабря (срок завершения работы временной администрации в Белгазпромбанке) эта работа будет завершена. Продление работы временной администрации не планируется", - добавила она.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами, считает посол РФ в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб Тихановской готовит программу помощи на $150 млн.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика