Посол РФ: Ситуация вокруг Белгазпромбанка должна быть разрешена вне политической повестки

Источник материала: Ежедневник

Урегулирование ситуации вокруг ОАО "Белгазпромбанк" не должно быть политизированным, государство не должно вмешиваться в диалог с акционерами, считает посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Вопрос диалога с акционерами, в который государство не должно вмешиваться, должен быть разрешен вне "политической повестки". Полагаю, что именно в таком ключе будут преодолены все те сложности, которые возникли вокруг этого банка", - сказал Мезенцев.

По его словам, "ситуацию с этим финансовым институтом важно рассматривать с точки зрения исполнения национального законодательства, и стараться не подверстывать те или иные результаты, даже если они кажутся негативными, к повестке двусторонних отношений".

"Убежден, что так и будет. Тем более, что глава белорусского государства отметил заинтересованность в сохранении и укреплении Белгазпромбанка. Для этого уже сделано немало", - добавил посол, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, глава временной администрации Белгазпромбанка Надежда Ермакова заявила, что акционеры Белгазпромбанка - "Газпром" и Газпромбанк - приступили к формированию нового состава правления белорусского банка, продление работы временной администрации не планируется.

"Контакт с акционерами Белгазпромбанка восстановлен, сейчас собственник формирует новый состав правления банка. Эта работа начата на прошлой неделе", - сказала Ермакова. "Надеюсь, к середине декабря (срок завершения работы временной администрации в Белгазпромбанке) эта работа будет завершена. Продление работы временной администрации не планируется", - добавила она.