Рубль сдает к евро и доллару. Какие курсы валют установили обменники

Источник материала: Tut.by

Белорусский рубль сегодня на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже падает ко всем трем основным валютам. Банки реагируют на это повышением курсов продажи. Самый выгодный курс продажи банком доллара — 2,563 рубля, а евро — 3,052 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,563 рубля (Paritetbank).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют. При этом на протяжении торгов банки могут несколько раз менять курсы. К слову, найти ближайший обменник с выгодным курсом можно через сервис finance.tut.by. Достаточно задать нужные требования — населенный пункт, валюту и на карте появится список обменников с курсами.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Абсолютбанке, Технобанке — 2,56 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Белорусском народном банке и БПС-Сбербанке — 3,09 рубля, а ниже всего — в Технобанке и БСБ Банке (3,052 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке — 3,048 рубля.