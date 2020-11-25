В Новополоцке Seat врезался в грузовик, выехал на встречку и столкнулся с Renault - пострадали двое

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при столкновении трех автомобилей в Новополоцке. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Установлено, что утром 25 ноября 37-летний водитель Seat ехал по улице Промышленной и врезался в грузовик DAF, водитель которого остановился для поворота налево. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с Renault.



Фото: ГАИ

В результате ДТП водитель Seat и его 41-пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.