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В Новополоцке Seat врезался в грузовик, выехал на встречку и столкнулся с Renault - пострадали двое
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при столкновении трех автомобилей в Новополоцке. Об этом
Установлено, что утром 25 ноября 37-летний водитель Seat ехал по улице Промышленной и врезался в грузовик DAF, водитель которого остановился для поворота налево. От удара легковушку выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с Renault.
В результате ДТП водитель Seat и его 41-пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
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Происшествие случилось утром 25 ноября на улице Промышленной.
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