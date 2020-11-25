Суд оставил в силе решения по Ольге Хижинковой. Жалобы не помогли

Источник материала: Tut.by

Адвокат Ольги Хижинковой сообщила SPORT.TUT.BY, что решения судов Заводского и Центрального районов Минска оставлены в силе после подачи поданных жалоб. Экс-пресс-секретарю брестского «Динамо» и Мисс Беларусь — 2008 придется пробыть за решеткой до 5 декабря.



Фото из инстаграма Ольги Хижинковой

Напомним, Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября, 11 ноября в суде Заводского района Минска ей дали 12 суток ареста. На следующий день суд Центрального района дал ей еще 15 суток за участие в другой акции протеста. Свой день рождения (22 ноября) Ольга провела за решеткой.