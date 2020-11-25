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Посол Мезенцев: Россия не отвернется от режима Лукашенко

25.11.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия не отвернется от режима Лукашенко и продолжит оказывать ему всяческую поддержку по причине глубины и масштаба союзнических отношений.

"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Беларуси с розыгрышем "российской карты" в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России к Беларуси, не имеют перспективы", - заявил Мезенцев на прошедшей пресс-конференции.

"Позиция российской стороны в отношении братской Беларуси не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее", - сказал посол РФ, которого цитирует ТАСС.

"Считать, что кто-то в той или иной западной столице, провозглашая те или иные рестрикции в отношении Беларуси, сможет надломить практику двусторонних отношений, - это значит не понимать глубину и масштаб нашего сотрудничества", - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия не отвернется от режима Лукашенко и продолжит оказывать ему всяческую поддержку по причине глубины и...
 
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