Накануне стало известно, что подписали это обращение олимпийские чемпионы Александр Масейков, Алексей Абалмасов (оба – гребля на байдарках и каноэ), Янина Провалинская-Корольчик, Екатерина Карстен (гребля академическая), Сергей Булыгин (биатлон). В неофициальных источниках еще фигурирует имя Натальи Цилинской – 8-кратной чемпионки мира по велотреку.





Однако все эти спортсмены отказались от комментариев для независимых СМИ.





Напомним, в обращении говорится, что "долг атлетов не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах, радуя своими достижениями болельщиков".





"Наши выдающиеся спортсмены прошлых лет, а также будущие олимпионики в своем письменном обращении хотят поддержать мир и спокойствие в нашей стране, чтобы атлеты, которые готовятся к предстоящим Олимпийским играм, тренировались в спокойной и мирной обстановке, чтобы их не преследовали в интернете за их взгляды, позицию и мнения", – сказал олимпийский чемпион и депутат Александр Масейков.





Он также отметил развитую спортивную инфраструктуру в стране.





Сергей Булыгин подчеркнул, что спорт всегда должен оставаться вне политики.





«Вспоминая свою карьеру, отмечу, что мы всегда думали только о том, как лучше подготовиться к соревнованиям и не интересовались политикой. Занимались своим делом», – рассказал он.





А Янина Провалинская-Корольчик заявила, что «для молодого поколения спортсменов государством сделано достаточно, можно готовиться и добиваться результатов, сосредоточившись только на тренировках, не отвлекаясь на посторонние темы».





Общий список тех, кто подписал обращение, неизвестен.





«Красивая картина для МОК»

Письмо спортсменов, которые поддержали действующую власть, прокомментировала для Координационного совета олимпийская чемпионка Надежда Остапчук, которая представляет Свободное объединение спортсменов Беларуси.





"Сейчас МОК проводит расследование случаев нарушения Олимпийской Хартии в Беларуси. Как мы знаем, пострадало много представителей спорта, как в первые дни после выборов, так и в последующие месяцы.

Различного рода репрессии затронули более 60 человек из более 15 видов спорта.

Это письмо создавалось для противопоставления открытому письму Свободного Объединения Спортсменов. А чиновникам с НОК и Министерства нужно для МОК предоставить красивую картину, и для этого пытаются срочно добровольно-принудительным способом получить подписи от атлетов и тренеро", — заявила она.





МОК продолжает расследование. Беларуси грозит запрет флага на Олимпиаде





Надежда не считает это письмо голосом белорусского спорта и предлагает прочесть открытое письмо свободного объединения спортсменов. Его подписали уже 1155 человек, включая олимпийских призеров и чемпионов мира.





Спортсмены требуют:





«1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.





2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.





3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.





4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.





5. Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.





6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур».