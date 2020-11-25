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Солигорчанин заплатит 7400 рублей за оскорбление милиционера в соцсети

25.11.2020 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Солигорчанина судили за оскорбительный интернет-комментарий в адрес милиционера, который он оставил еще летом в соцсети.

Солигорчанин заплатит 7400 рублей за оскорбление милиционера в соцсети

По информации пресс-службы УВД Миноблисполкома, 28-летний житель Солигорска оставил 21 июня в соцсети «ВКонтакте» комментарий в адрес одного из руководителей местного РОВД.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Солигорчанин был признан виновным, в качестве наказания он должен будет оплатить штраф 200 базовых величин (5400 рублей). Также мужчине необходимо выплатить компенсацию пострадавшему милиционеру в размере двух тысяч рублей. Мобильный телефон, который использовался для совершения преступления, конфискован в доход государства.

 
 
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Солигорчанина судили за оскорбительный интернет-комментарий в адрес милиционера, который он оставил еще летом в соцсети.
 
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