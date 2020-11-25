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В Минске задержали бывшего следователя СК Евгения Юшкевича

25.11.2020 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 24 ноября был задержан бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич.

В Минске задержали бывшего следователя СК Евгения Юшкевича
Фото: NN.by

По сообщению TUT.by, сейчас он в ИВС на Окрестина.

Евгений Юшкевич окончил юрфак БГУ. Пять лет проработал следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям управления Следственного комитета по Минску. Вел «Твиттер», где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 24 ноября был задержан бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич.
 
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