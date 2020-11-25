В Минске задержали бывшего следователя СК Евгения Юшкевича

Вечером 24 ноября был задержан бывший следователь Следственного комитета, а ныне андроид-разработчик и инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич.



Фото: NN.by

По сообщению TUT.by , сейчас он в ИВС на Окрестина.

Евгений Юшкевич окончил юрфак БГУ. Пять лет проработал следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям управления Следственного комитета по Минску. Вел «Твиттер», где высказывался о ситуации в Беларуси и о работе силовых структур.