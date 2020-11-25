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Двое лидчан погибли после выпитого стеклоомывателя

25.11.2020 13:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Лиде четверо местных жителей отравились стеклоомывателем — двое из них погибли.

Двое лидчан погибли после выпитого стеклоомывателя

По данным областного УСК, тела мужчины и его матери обнаружили утром 25 ноября. Накануне они вместе с сожительницей хозяина и его знакомым вместе распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, на столе появилась 4,5-литровая емкость со стеклоомывателем, которую хозяин дома принес из гаража. Судя по всему, отравление им стало причиной трагедии.

Выжившие мужчина и женщина госпитализированы.

 
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В Лиде четверо местных жителей отравились стеклоомывателем — двое из них погибли.
 
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