Источник материала: Хартия'97

Миллиарды вокруг Кабаевой 25.11.2020, 13:13

Сколько близкие к Путину олигархи платят непризнанной первой леди?

Сайт The Insider выяснил размер дохода Алины Кабаевой: во главе совета директоров «Национальной медиа группы» она зарабатывает в десятки раз больше, чем до ухода из Госдумы. Деньги Кабаевой платит миллиардер Юрий Ковальчук, обогатившийся благодаря вхождению в «ближний круг» президента, сомнительным сделкам с госкомпаниями и монополизации рынка телерекламы. Также The Insider нашел личную помощницу Кабаевой, которая оказалась связана с бизнесом Ротенбергов, получающих преференции лично от Путина.

В далеком уже 2001 Алину Кабаеву уличили в применении допинга (сама спортсменка прием допинга отрицает). Решением дисциплинарной комиссии FIG (Международная федерация гимнастики) ее дисквалифицировали на один год. Одновременно было принято решение о снятии с Кабаевой звания чемпионки мира. Причиной послужила биопроба, в которой обнаружился препарат фуросемид, применяемый при быстрой сгонке веса. Этот же препарат используется как маскирующий при применении анаболических средств.





Однако нельзя сказать, что тот год оказался для спортсменки полностью неудачным. 1 декабря 2001 года имя на тот момент 18-летней гимнастки впервые было упомянуто на официальном сайте Кремля: Владимир Путин посетил спортшоу, на котором и было сделано первое знаменитое совместное фото Кабаевой с президентом.





Одновременно Кабаева вошла в высший совет партии «Единая Россия», а еще через шесть лет избралась в Госдуму. В период депутатства она зарабатывала в год около 10 млн рублей, а в 2014 году покинула парламент и заняла пост главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ), акционером которого является олигарх Юрий Ковальчук — экс-партнер Путина по кооперативу «Озеро».

Ковальчук

Известная журналистам недвижимость семьи Кабаевой оценивается в 1,25 миллиарда рублей. НМГ не публикует годовые отчеты, в которых бы раскрывалось вознаграждение руководства, компания не отвечала и на соответствующие запросы СМИ. Поэтому заработок Кабаевой был неизвестен. До этого момента: согласно «слитой» в публичный доступ базе ФНС, официальный доход экс-спортсменки в НМГ за 2018 год составил 785 миллионов 400 тысяч рублей (The Insider удалось верифицировать эти данные). Был ли этот год особенно удачным для нее, или такую же зарплату она получает и сейчас - сказать сложно, в НМГ не ответили на наш запрос.

Для сравнения: председатель совета директоров «Роснефти», экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер получает, согласно отчету компании, на порядок меньше, $600 тысяч (46 млн рублей) в год. Члены правления «Газпрома» зарабатывают в среднем по 110 млн рублей в год. То есть даже завышенные (по мировым стандартам) вознаграждения топ-менеджеров крупнейших корпораций страны уступают доходам Кабаевой. В разы меньше нее в НМГ получает, по сведениям The Insider, и генеральный директор медиахолдинга Ольга Паскина.

Национальной медиа группе принадлежат акции РЕН-ТВ, Первого канала, СТС, Пятого канала, «Известий» и «Спорт-Экспресса». При этом эти СМИ получают субсидии из госбюджета, то есть отчасти НМГ распоряжается деньгами налогоплательщиков.





Помимо НМГ, семье Ковальчука принадлежит банк «Россия». Как писал Forbes, его он получил, можно сказать, из рук Путина: банк был создан на деньги КПСС, а под внешним управлением заместителя на тот момент петербургского мэра Анатолия Собчака перешел от партии к Ковальчуку и партнерам.

В активе у Ковальчука была и компания «Видео Интернешнл». Она долгие годы оставалась крупнейшим продавцом телерекламы и по сути монополизировала рынок. Все деньги для размещения рекламы на государственных федеральных каналах с 2010 года начали проходить через Ковальчука. Сегодня Ковальчук владеет долей в ООО «Национальный рекламный альянс», пришедшем на на смену «Видео Интернешнл». Компания контролирует практически всю телерекламу в стране. Ее годовой оборот — около 20 млрд рублей.

Как так получилось, что гимнастка с опытом работы с мячом и обручем возглавила крупнейший медиахолдинг? Почему компания экс-партнера президента выплачивает Кабаевой космические суммы? Что может связывать Кабаеву и Путина? У The Insider нет никаких предположений на этот счет. Однако сверхвысокая зарплата в НМГ - далеко не единственный источник обогащение семьи Кабаевых. Ближайшее окружение гимнастки также постоянно сталкивается с необъяснимой щедростью разных успешных людей.

Машина для мамы, спортцентр для сестры

Любовь Кабаева, мама экс-спортсменки, руководит физкультурно-оздоровительным комплексом «Кунцево». Согласно базе «Спарк», этот СФОК принадлежит ООО «Резерв-М», которое контролирует сестра Кабаевой (о данной компании и Лейсан Кабаевой речь пойдет ниже). Комплекс «Кунцево» выручил 176 млн рублей на господрядах. Мама Кабаевой зарабатывает на сдаче в аренду площадей Москомспорту и «Роснефти».

Любопытная деталь: Range Rover Любови Кабаевой в ГИББД зарегистрирован по тому же номеру мобильного телефона, что и Mersedes-Benz Дмитрия Пескова. Судя по всему, у пресс-секретаря президента и Кабаевой один и тот же авто-дилер, так как этот номер принадлежит Анне Кварацхели, помощнице совладельца автомобильного дилера «Авилон» Камо Авагумяна.





У Алины Кабаевой есть свой благотворительный фонд, призванный оказывать помощь нуждающимся малоимущим семьям и детям с ограниченными возможностями. Однако пока на управляемых ею телеканалах собирают по смс деньги на лечение детей, сам Фонд Кабаевой тратит на помощь лишь 0,4% от ее личного дохода: согласно отчету организации перед Минюстом, в прошлом году на «благотворительную помощь в рамках уставной деятельности» ушло 2,9 млн рублей. Почти столько же — на зарплаты сотрудникам фонда. Среди них и родная сестра Кабаевой.

Согласно данным The Insider, Лейсан Кабаева получает от благотворительного фонда своей сестры по полмиллиона рублей в год. Чуть больше (610 тысяч) — от руководимого мамой СФОК «Кунцево».

Фонд Кабаевой располагаются в Москве по адресу: Можайское ш., д. 7, стр. 1. Это здание площадью 4052,9 м², как и соседнее, согласно имеющимся у The Insider выписке из Росреестра, принадлежит СФОК, подконтрольному фирме сестры Кабаевой «Резерв-М». Общая кадастровая стоимость строений вместе с земельным участком (находится в долгосрочной аренде у Москвы) - 1 миллиард 154 миллиона рублей.





Лейсан Кабаева владеет ООО «Резерв-М» (а через него и спорткомплексом) с 2010 года. Компания перешла ей от АО «Финансовые Системы», аффилированного с семьей министра промышленности Дениса Мантурова и сыном главы госкорпорации «Ростех» Станиславом Чемезовым.

И это не единственное имущество сестры Кабаевой, доставшееся ей из рук представителей российской элиты, близких в Владимиру Путину. Квартиру на улице Вересаевой она получила от Григория Баевского — подчиненного олигарха Аркадия Ротенберга. У Баевского есть и собственный бизнес — в частности, петербургская строительная компания «Зеленый город», которая получила дорожные господряды на общую сумму 19 млрд рублей. Основные заказчики — структуры Росавтодора, подконтрольного Минтранспорту. Министерство до недавнего времени возглавлял Евгений Дитрих, назначение на министерский пост которого лоббировал Аркадий Ротенберг.

Бабушка и помощницы

Облагодетельствовал Баевский и бабушку Алины Кабаевой: Анне Зацепиной от него достались земельный участок и дом в престижном поселке Успенское в Одинцовском районе Московской области. Эта 85-летняя женщина, как выяснил The Insider, официально зарегистрирована в поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области, собственником ее дома, согласно имеющейся у The Insider выписке из Росреестра, является Головачева Валентина Михайловна, а проживала по тому же адресу Екатерина Головачева — бывшая член совета Фонда Кабаевой.

Головачева вместе с самой Алиной Кабаевой и ее мамой входила в совет благотворительного фонда до 2018 года. Теперь ее место в тройке заняла Юлия Назарова. В мобильных телефонах знакомых она записана как личная помощница Кабаевой. По нашим данным, она также работает в «Национальной медиа группе».





38-летняя Назарова, установил The Insider, раньше носила фамилию Селькина. Еще в 2005 году она выступила учредителем мурманского Фонда общественного развития и просвещения. Партнером по фонду стал Селькин Владимир Николаевич — вероятно, брат помощницы Кабаевой.

Сегодня Владимиру Селькину принадлежит ООО «Арт-металл», которое занимается разделкой лома и отходов черных металлов для «Транслома» — компании, близкой к Ротенбергам. «Транслом» без конкурса, на основании президентского указа, получает металлолом от Минобороны и сбывает его с наценкой. Прибыль компании за последние три года составила 4 млрд рублей. Также «Транслом» аффилирован с компаний «Стройсервис», которая, обращал внимание московский штаб Навального, получает по завышенным ценам контракты от мэрии Москвы на ремонт трамвайных путей.

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