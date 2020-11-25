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«Никогда не забудем!»: студенты БГТУ провели акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
«Никогда не забудем!»: студенты БГТУ провели акцию солидарности
Студенты встали в учебном корпусе с плакатами.
Студенты Белорусского государственного технологического университета провели акцию солидарности, сообщает
Студенты встали в учебном корпусе с плакатами: «Мы — вместе!», «Никогда не забудем!», «Кого ОМОН изобьет завтра?».
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Студенты встали в учебном корпусе с плакатами.
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