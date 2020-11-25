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На ключевых предприятиях Беларуси расширяется национальная забастовка
Источник материала: Хартия'97
На ключевых предприятиях Беларуси расширяется национальная забастовка
Протест рабочих не остановить.
Сразу четыре рабочих присоединились к общенациональной забастовке, сообщает
«Беларуськалий»: машинист Березовского рудника 1РУ Маргарита Осипова.
«Нафтан»: оператор технологических установок Иван Ленкевич.
УВП «Нива-Холдинг»: мастер Сергей Рулинский.
«МЭТЗ»: машинист Александр Жердев
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Протест рабочих не остановить.
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