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Россиянка установила мировой рекорд по скалолазанию – видео
25.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На чемпионате Европы по скалолазанию в Москве российская спортсменка Юлия Каплина преодолела 15-метровую вертикальную трассу (высота типовой пятиэтажки - Sputnik) за 6,964 секунды. Это лучший результат и в Европе, и в мире в дисциплине "скорость" у женщин.
© REUTERS / POOL
Лучшие спортсмены турнира получают шанс отправиться на Олимпийские Игры в Токио в 2021 году, где скалолазание будет представлено впервые.
Для 21-летней Каплиной это далеко не первый мировой рекорд, с 2013 по 2017 годы она установила девять достижений по скорости. Предыдущий мировой рекорд принадлежал индонезийке Ариэс Сусанти Рахаю. Год назад она преодолела 15-метровую отвесную стену за 6,995 секунды.
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Россиянка Юлия Каплина установила мировой рекорд в скорости на чемпионате Европы по скалолазанию в Москве. Она преодолела 15-метровую трассу за 6,964 секунды....
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