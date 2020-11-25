Россиянка установила мировой рекорд по скалолазанию – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

На чемпионате Европы по скалолазанию в Москве российская спортсменка Юлия Каплина преодолела 15-метровую вертикальную трассу (высота типовой пятиэтажки - Sputnik) за 6,964 секунды. Это лучший результат и в Европе, и в мире в дисциплине "скорость" у женщин.

Лучшие спортсмены турнира получают шанс отправиться на Олимпийские Игры в Токио в 2021 году, где скалолазание будет представлено впервые.

Для 21-летней Каплиной это далеко не первый мировой рекорд, с 2013 по 2017 годы она установила девять достижений по скорости. Предыдущий мировой рекорд принадлежал индонезийке Ариэс Сусанти Рахаю. Год назад она преодолела 15-метровую отвесную стену за 6,995 секунды.

Читайте также:

Редкую птичку заметили в центре Минска – видео

в центре Минска – видео Минская история Ли Харви Освальда

Ли Харви Освальда Лукашенко недоволен отсутствием патриотизма - видео