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Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка
25.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его жена Меган Маркл пережили страшное потрясение: в июле 2020 года пара потеряла второго ребенка.
© AP / Alastair Grant
Слухи о
Меган Маркл сделала ошеломительное заявление изданию The New York Times: экс-актриса призналась, что пережила выкидыш.
"Когда я держала на руках своего первого малыша, я осознавала, что теряю второго", - описала свое состояние герцогиня, добавив, что это стало почти непереносимым горем.
Напомним, что Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года, спустя год родился их
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