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Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

25.11.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри и его жена Меган Маркл пережили страшное потрясение: в июле 2020 года пара потеряла второго ребенка.

© AP / Alastair Grant
Меган Маркл предсказала проклятие будущему ребенку принцессы Евгении

Слухи о второй беременности Маркл не переставали ходить с тех пор, как на свет появился ее первенец Арчи. После отречения от короны и переезда Сассексов в Калифорнию, поклонники продолжали делиться догадками о грядущем пополнении в семьи - и были абсолютно правы. Но, к сожалению, эта история закончилась трагедией для пары.

Меган Маркл сделала ошеломительное заявление изданию The New York Times: экс-актриса призналась, что пережила выкидыш.

"Когда я держала на руках своего первого малыша, я осознавала, что теряю второго", - описала свое состояние герцогиня, добавив, что это стало почти непереносимым горем.

Напомним, что Маркл и принц Гарри поженились в мае 2018 года, спустя год родился их сын Арчи.

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Мятежная герцогиня Сассекская поделилась своим горем - оказалось, что она не смогла сохранить беременность.
 
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