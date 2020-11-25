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Скорая помощь попала в аварию в Бресте, среди пострадавших — врач
Источник материала: Onliner
ГАИ Брестской области разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Бресте 3 ноября в 8:12. На перекрестке улиц Колесника и Краснознаменной столкнулись автомобиль Volkswagen и Citroen скорой помощи.
— По предварительной информации, 60-летний брестчанин, управляя Volkswagen, двигался по улице Колесника на разрешающий сигнал светофора. На перекрестке с улицей Краснознаменной водитель совершил столкновение с движущимся по улице Краснознаменной со стороны улицы Сябровской с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией автомобилем Citroen скорой помощи под управлением 62-летнего жителя Малориты, — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате происшествия врач автомобиля скорой помощи и водитель Volkswagen были доставлены в больницу. Водителя Volkswagen впоследствии отпустили домой, а 28-летняя брестчанка, медицинский работник, была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка. Очевидцев аварии просят позвонить по телефонам: (8 0162) 32-26-41 или 8 029 523-35-88.
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ГАИ Брестской области разыскивает очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Бресте 3 ноября в 8:12. На перекрестке улиц Колесника и...
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