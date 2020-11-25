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На стройке Mod House ЧП. Сейчас там работают следователи
Источник материала: Onliner
Сегодня на стройке нового жилого комплекса погиб рабочий, об этом нам сообщил читатель. «На стройке Mod House, видимо, ЧП. Милиция запускает дрон, лежит тело. Возможно, упал строитель», — сообщили нам в Telegram. Позже в Следственном комитете подтвердили информацию о смертельном травмировании мужчины.
— На строящемся объекте погиб рабочий 1987 года рождения, на месте работает следственно-оперативная группа. По сообщениям очевидцев, он упал с высоты. На теле имеются признаки падения, — рассказала Onliner официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.
Строящийся жилой комплекс Mod House находится на проспекте Дзержинского, через дорогу от отеля Renaissance. Компания «Белхантер», которая позже вошла в состав группы компаний «Тапас», победила в торгах на право застройки этого участка в 2016 году. Сейчас там активно идут строительные работы.
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Сегодня на стройке нового жилого комплекса погиб рабочий, об этом нам сообщил читатель. «На стройке Mod House, видимо, ЧП. Милиция запускает дрон, лежит тело. Возможно,...
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