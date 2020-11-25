ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На стройке Mod House ЧП. Сейчас там работают следователи

25.11.2020 13:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня на стройке нового жилого комплекса погиб рабочий, об этом нам сообщил читатель. «На стройке Mod House, видимо, ЧП. Милиция запускает дрон, лежит тело. Возможно, упал строитель», — сообщили нам в Telegram. Позже в Следственном комитете подтвердили информацию о смертельном травмировании мужчины.

— На строящемся объекте погиб рабочий 1987 года рождения, на месте работает следственно-оперативная группа. По сообщениям очевидцев, он упал с высоты. На теле имеются признаки падения, — рассказала Onliner официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова.

Строящийся жилой комплекс Mod House находится на проспекте Дзержинского, через дорогу от отеля Renaissance. Компания «Белхантер», которая позже вошла в состав группы компаний «Тапас», победила в торгах на право застройки этого участка в 2016 году. Сейчас там активно идут строительные работы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на стройке нового жилого комплекса погиб рабочий, об этом нам сообщил читатель. «На стройке Mod House, видимо, ЧП. Милиция запускает дрон, лежит тело. Возможно,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Севернокорейский гимнаст сбежал в Южную Корею, перепрыгнув через трехметровый забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика