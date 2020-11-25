Осужденный за убийство совершил побег. Его задержали по горячим следам

Источник материала: Onliner

Все случилось в пять вечера 24 ноября в Ветковском районе. 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику, сбежал с территории сельхозпредприятия, где он работал.

«Личный состав колонии и Ветковского РОВД был поднят по тревоге, на территории близлежащих районов и в Гомеле вводился спецплан по поиску преступника. На задержание мужчины ориентировались все дежурные наряды области», — говорится в сообщении МВД.

Около десяти вечера милиционеры задержали осужденного на улице в деревне Золотой Рог. У него нашли нож.

Во время расследования предстоит выяснить, как холодное оружие оказалось у судимого.

Подозреваемый родом из Могилевской области, в 2013 году за совершение убийства его приговорили к 9 с половиной годам лишения свободы.

С 2019 года в связи со смягчением режима фигурант отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.