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Осужденный за убийство совершил побег. Его задержали по горячим следам

25.11.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все случилось в пять вечера 24 ноября в Ветковском районе. 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику, сбежал с территории сельхозпредприятия, где он работал.

«Личный состав колонии и Ветковского РОВД был поднят по тревоге, на территории близлежащих районов и в Гомеле вводился спецплан по поиску преступника. На задержание мужчины ориентировались все дежурные наряды области», — говорится в сообщении МВД.

Около десяти вечера милиционеры задержали осужденного на улице в деревне Золотой Рог. У него нашли нож.

Во время расследования предстоит выяснить, как холодное оружие оказалось у судимого.

Подозреваемый родом из Могилевской области, в 2013 году за совершение убийства его приговорили к 9 с половиной годам лишения свободы.

С 2019 года в связи со смягчением режима фигурант отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.

 
Теги: Гомель
 
 
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Все случилось в пять вечера 24 ноября в Ветковском районе. 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику, сбежал с территории сельхозпредприятия, где он...
 
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