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Лукашенко: журналисты могут остановить «деструктивное воздействие» на сознание белорусов

25.11.2020 13:39 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С такими словами президент Беларуси обратился к делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов. По его словам, инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса.

«Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность», - говорится в приветствии белорусского лидера делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов, передает БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас информационное медиапространство стало полем боя геополитических интересов, в центре которых находится Беларусь.

 
 
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С такими словами президент Беларуси обратился к делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов. По его словам, инструментом реализации амбиций...
 
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