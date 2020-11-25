Лукашенко: журналисты могут остановить «деструктивное воздействие» на сознание белорусов

Источник материала: Ежедневник

С такими словами президент Беларуси обратился к делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов. По его словам, инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса.

«Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность», - говорится в приветствии белорусского лидера делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов, передает БелТА.

По словам Лукашенко, сейчас информационное медиапространство стало полем боя геополитических интересов, в центре которых находится Беларусь.