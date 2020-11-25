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На Гомельщине осужденный за убийство смог сбежать на пять часов

25.11.2020 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 24 ноября 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику исправительного учреждения, сбежал с территории сельхозпредприятия в Ветковском районе, где работал.

На Гомельщине осужденный за убийство смог сбежать на пять часов
Источник: gomel.today

По сообщению пресс-службы МВД, личный состав колонии и Ветковского РОВД был поднят по тревоге, на территории близлежащих районов и в Гомеле вводился спецплан по поиску беглеца. На задержание мужчины ориентировались все дежурные наряды области.

Около 22 часов милиционеры задержали осужденного на улице в деревне Золотой Рог.

В 2013 году за совершение убийства его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. С 2019 года в связи со смягчением режима фигурант отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.

 
Теги: Гомель
 
 
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Вечером 24 ноября 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику исправительного учреждения, сбежал с территории сельхозпредприятия в Ветковском районе, где...
 
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