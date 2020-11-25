Moody s подтверждает рейтинги БПС-Сбербанка

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Moody's вывело рейтинги из списка на пересмотр с возможностью снижения и утвердило стабильный прогноз по ним, пишет interfax.by.

Базовая оценка кредитоспособности банка подтверждена на уровне b3, скорректированная базовая оценка - b2, краткосрочные депозитные рейтинги - NP.

Moody's связывает подтверждение рейтингов БПС-Сбербанка со стабилизацией на рынке депозитов Беларуси после умеренного оттока в предыдущие три месяца. В агентстве также ожидают, что возможное негативное давление на банк скорее всего будет компенсировано материнской структурой (Сбербанк РФ).

Что в итоге?

Ранее сообщалось, Moody's 1 сентября поставило на пересмотр с возможностью снижения долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте БПС-Сбербанка.

В новом пресс-релизе Moody's отмечается, что по данным Нацбанка Беларуси на 12 ноября отток депозитов с начала месяца был близок к нулю. «До этого депозитная база БПС-Сбербанка сократилась примерно на 2% в течение третьего квартала, но его подушка ликвидности оставалась стабильной, превышая 30% совокупных активов на 1 октября 2020 года», - констатирует агентство.

Вместе с тем Moody's ожидает, что проблемные кредиты БПС-Сбербанка и всего банковского сектора увеличатся в ближайшие месяцы, в частности, вероятно ухудшение качества валютных кредитов в связи с возможным обесцениванием белорусского рубля.