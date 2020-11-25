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Moody s подтверждает рейтинги БПС-Сбербанка
Источник материала: Myfin
Moody's вывело рейтинги из списка на пересмотр с возможностью снижения и утвердило стабильный прогноз по ним, пишет interfax.by.
Базовая оценка кредитоспособности банка подтверждена на уровне b3, скорректированная базовая оценка - b2, краткосрочные депозитные рейтинги - NP.
Moody's связывает подтверждение рейтингов БПС-Сбербанка со стабилизацией на рынке депозитов Беларуси после умеренного оттока в предыдущие три месяца. В агентстве также ожидают, что возможное негативное давление на банк скорее всего будет компенсировано материнской структурой (Сбербанк РФ).
Что в итоге?
Ранее сообщалось, Moody's 1 сентября поставило на пересмотр с возможностью снижения долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте БПС-Сбербанка.
В новом пресс-релизе
Moody's отмечается, что по данным
Вместе с тем Moody's ожидает, что проблемные кредиты БПС-Сбербанка и всего банковского сектора увеличатся в ближайшие месяцы, в частности, вероятно ухудшение качества валютных кредитов в связи с возможным обесцениванием белорусского рубля.
Источник: Myfin.by
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Рейтинговое агентство Moody s Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги БПС-Сбербанка по депозитам в национальной валюте на уровне B2 (в высокой степени...
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