ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске чиновники требуют данные о квартирах, в окнах которых есть БЧБ-флаги

25.11.2020 14:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Минске чиновники требуют данные о квартирах, в окнах которых есть БЧБ-флаги
Бело-красно-белый флаг на минской многоэтажке / Из архива Еврорадио​
В Минске чиновники требуют данные о квартирах, где в окнах есть "незарегистрированная символика (флаги, листовки)".

Требование администрации Центрального района столицы получили председатели правления товариществ собственников, сообщает TUT.by.

В случае, если председатели правления обществ не выполнят приказ, районные власти угрожают административной ответственностью.


В Минске чиновники требуют данные о квартирах, в окнах которых есть БЧБ-флаги

Требование администрации района
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае не исполнения приказа районные власти угрожают административной ответственностью.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Все, дорогая, я в стачке!» Когда муж не мог поступить по-другому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика