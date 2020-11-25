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В Минске чиновники требуют данные о квартирах, в окнах которых есть БЧБ-флаги
Источник материала: UDF
Бело-красно-белый флаг на минской многоэтажке / Из архива Еврорадио
Требование администрации Центрального района столицы получили председатели правления товариществ собственников,
В случае, если председатели правления обществ не выполнят приказ, районные власти угрожают административной ответственностью.
Требование администрации района
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В случае не исполнения приказа районные власти угрожают административной ответственностью.
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