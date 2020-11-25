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Свободу Ивану Комару и Никите Емельянову!

25.11.2020 14:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Свободу Ивану Комару и Никите Емельянову!

  • 25.11.2020, 13:25
  • 2,004
Свободу Ивану Комару и Никите Емельянову!
Фото: spring96.org

Активистов держат в полной изоляции.

Мать политзаключенного Никиты Емельянова сообщила Charter97.org, что ее сына держат в полной изоляции.

Люди, с кем он ведет переписку, перестали получать от него письма, хотя адвокат Никиты говорит, что он отвечает всем. Никите письма тоже перестали вручать.

«Никита спрашивает про своего товарища, Ивана Комара (которого судили вместе с ним), но я ничего не знаю. Говорит, что у него начались проблемы со здоровьем – болит спина. Периодически его отправляют в ШИЗО. Хочется надеяться, что Никита выйдет на волю уже скоро», - говорит мать политзаключенного.

Суд Советского района Минска 12 февраля 2020 года осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима. Беларусские правозащитные организации признали Никиту и Ивана политзаключенными.

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Теги: Минск
 
 
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Активистов держат в полной изоляции.
 
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