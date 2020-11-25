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Севернокорейский гимнаст сбежал в Южную Корею, перепрыгнув через трехметровый забор

25.11.2020 14:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Севернокорейский гимнаст сбежал в Южную Корею, перепрыгнув через трехметровый забор

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  • 25.11.2020, 13:22
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Севернокорейский гимнаст сбежал в Южную Корею, перепрыгнув через трехметровый забор

Для этого спортсмен использовал железный шест.

4 ноября северокореец пересек границу между Северной и Южной Кореей — он перепрыгнул трехметровый забор.

Сам мужчина заявляет, что был гимнастом, и благодаря этому смог выполнить подобный трюк. Отмечется, что для этого он использовал железный шест.

Чтобы проверить эти заявления, сеульские власти, расследующие сейчас это дело, заставили его дважды повторить этот трюк — но, конечно, уже не на границе, пишет The Korea Harold.

Хоть мужчина и невысокого роста южнокорейцы уверены, что его спортивный опыт «мог помочь» побегу. Военные рассказали, что на границе был «немного прижатый сверху» забор, но нигде не было вырезанной или сломанной области. Сейчас они расследуют, почему не сработала сигнализация.

Солдат обвиняют в некомпетентности и невнимательности — это уже второй случай, когда именно это подразделение допускает попадание северокорейцев в страну. Первый случай произошел в 2012, когда солдат Северной Кореи незамеченным спустился на южнокорейский пост.

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