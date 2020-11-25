|
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие
Источник материала: Хартия'97
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие
Это поможет вам смотреть видеоконтент на нашем сайте в полном объеме.
Дорогие друзья!
Сегодня в белорусском сегменте интернета значительная часть видеоконтента о ситуации в нашей стране появляется в телеграм-каналах. Поэтому для удобства читателей нашего сайта Charter97.org мы размещали видео с телеграм-каналов на видеосервисе Vimeo. Это позволяло нашим читателям без проблем смотреть все видеоматериалы.
В настоящее время видеосервис Vimeo временно заблокировал видео в нашем аккаунте. С представителями сервиса в настоящее время ведутся переговоры. Поэтому мы будем размещать видео о событиях в стране преимущественно на YouTube и Telegram.
К сожалению, те читатели нашего сайта, которые на своих компьютерах, планшетах и мобильных устройствах, не имеют установленного мессенджера Telegram, пока не смогут смотреть видео в полном объеме.
Поэтому мы призываем вас, дорогие читатели, скачать на свои
Будем вместе и Беларусь станет свободной!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это поможет вам смотреть видеоконтент на нашем сайте в полном объеме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)