ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие

25.11.2020 14:21 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Подписывайтесь на Telegram-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие

  • 25.11.2020, 13:20
  • 1,617
Подписывайтесь на Telegram-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие

Это поможет вам смотреть видеоконтент на нашем сайте в полном объеме.

Дорогие друзья!

Сегодня в белорусском сегменте интернета значительная часть видеоконтента о ситуации в нашей стране появляется в телеграм-каналах. Поэтому для удобства читателей нашего сайта Charter97.org мы размещали видео с телеграм-каналов на видеосервисе Vimeo. Это позволяло нашим читателям без проблем смотреть все видеоматериалы.

В настоящее время видеосервис Vimeo временно заблокировал видео в нашем аккаунте. С представителями сервиса в настоящее время ведутся переговоры. Поэтому мы будем размещать видео о событиях в стране преимущественно на YouTube и Telegram.

К сожалению, те читатели нашего сайта, которые на своих компьютерах, планшетах и мобильных устройствах, не имеют установленного мессенджера Telegram, пока не смогут смотреть видео в полном объеме.

Поэтому мы призываем вас, дорогие читатели, скачать на свои смартфоны и компьютеры приложение Telegram и подписаться на телеграм-каналы «Хартия-97%», «Баста» и другие популярные источники информации. Читайте и смотрите сайт Хартия-97.

Будем вместе и Беларусь станет свободной!



Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это поможет вам смотреть видеоконтент на нашем сайте в полном объеме.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Гомельщине осужденный за убийство смог сбежать на пять часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика