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Осужденный за убийство сбежал и был задержан под Гомелем – видео

25.11.2020 14:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Осужденный за убийство мужчина сбежал и был задержан спустя несколько часов после побега, об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Осужденный сбежал от милиции в Солигорском районе

Инцидент произошел накануне, 24 ноября, в 17 часов. Осужденный, угрожая ножом сотруднику исправительного учреждения, сбежал с территории предприятия в Ветковском районе.

По тревоге был поднят личный состав колонии и Ветковского РОВД. На территории ближайших районов и в Гомеле был введен спецплан по поиску преступника.

Около 22 часов осужденный был задержан правоохранителями на улице в деревне Золотой Рог. У него нашли нож.

Сообщается, что подозреваемый - уроженец Могилевской области. В 2013 году за совершение убийства он был приговорен к 9,5 годам лишения свободы. С 2019 года в связи со смягчением режима фигурант отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе, где работал в одном из местных хозяйств.

За побег с угрозой применения насилия из исправительного учреждения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Следователи также выяснят, как у него оказался нож.

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Теги: Гомель
 
 
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В связи со смягчением режима мужчина отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в одном из местных хозяйств.
 
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