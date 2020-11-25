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«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Стройка и ремонт

25.11.2020 14:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Стройка и ремонт

Бесщеточная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE с 2 АКБ и кейсом — 497 р. (скидка 280 р.)


Ударная дрель-шуруповерт Makita DHP459RFE
питание: аккумулятор, Li-ion, 1500 об/мин, напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 3 А·ч, 1700 г
–36%497 р.
5 предложений

Дрель-шуруповерт Makita DDF485RF с кейсом  — 395 р. (скидка 87 р.)
Вернем еще 28 р. при оплате Onliner Клевер


Дрель-шуруповерт Makita DDF485RF (с 1-м АКБ, кейс)
питание: аккумулятор, Li-ion, 1900 об/мин, напряжение аккумулятора: 18 В, ёмкость аккумулятора: 3 А·ч, 1400 г
–18%395 р.
11 предложений

Угловая шлифмашина Makita MT M9510 для дома — 99 р. (скидка 49 р.)


Угловая шлифмашина Makita MT M9510
диаметр шлифкруга: 115 мм, 850 Вт, 11000 об/мин холостого хода, 2 кг
–33%99,00 р.
3 предложения

Профессиональная угловая шлифмашина Makita GA7062  — 296 р. (скидка 98 р.)
Вернем еще 21 р. при оплате Onliner Клевер


Угловая шлифмашина Makita GA7062
диаметр шлифкруга: 180 мм, 2200 Вт, 8500 об/мин холостого хода, 5.3 кг
–25%296 р.
14 предложений

Электролобзик Bosch PST 750 PE с системой быстрой замены пилок — 132 р. (скидка 22 р.)


Электролобзик Bosch PST 750 PE (06033A0520)
1 отзыв
530 Вт, рукоятка-скоба, глубина пропила: 75 мм (дерево), 5 мм (сталь), 500–3100 ходов/мин, 1.7 кг, кейс
–15%132 р.
18 предложений

Аккумуляторный перфоратор Makita DHR165RME с 2 АКБ и кейсом — 696 р. (скидка 266 р.)
Вернем еще 49 р. при оплате Onliner Клевер


Перфоратор Makita DHR165RME
питание: аккумулятор, 5300 ударов/мин, энергия удара: 1.3 Дж, 2200 г
–28%696 р.
10 предложений

Ударный гайковерт начального уровня Makita TW140DZ0 (без АКБ) — 98 р. (скидка 32 р.)
Вернем еще 6,9 р. при оплате Onliner Клевер


Гайковерт Makita TW140DZ (без АКБ)
питание: аккумулятор, Li-ion, 2600 об/мин, напряжение аккумулятора: 12 В, 800 г
–24%97,98 р.
14 предложений

Очень компактный бесщеточный шуруповерт Makita с 2 АКБ и кейсом — 396 р. (скидка 158 р.)
Вернем еще 28 р. при оплате Onliner Клевер


Винтоверт Makita DF032DWME
питание: аккумулятор, Li-ion, 1500 об/мин, напряжение аккумулятора: 10.8 В, ёмкость аккумулятора: 4 А·ч, 870 г
–29%396 р.
13 предложений

Аккумуляторный степлер Makita DST112Z под АКБ 18В — 477 р. (скидка 286 р.)


Makita DST112Z
П-образная скоба, длина скобы 7-10 мм, магазин 150 шт, регулировка силы удара
–37%477 р.
7 предложений

2 аккумулятора Bosch 18В 5.0Ач + зарядное устройство — 385 р. (скидка 92 р.)


Аккумулятор с зарядным устройством Bosch 1600A00B8J (18В/5 а*ч + 14.4-18В)
Li-ion, для строительного инструмента, 18 В, 5 А·ч, с индикатором заряда, 2 аккумулятора в наборе, напряжение зарядного устройства: 14.4-18 В, 700 г
–19%385 р.
11 предложений

Аккумулятор Makita 18В 3.0Ач с зарядным устройством — 159 р. (скидка 36 р.)


Аккумулятор с зарядным устройством Makita BL1830B + DC18RC (18В/3.0 Ah + 7.2-18В)
Li-ion, для строительного инструмента, 18 В, 3 А·ч, с индикатором заряда, напряжение зарядного устройства: 7.2-18 В
–18%159 р.
8 предложений

Аккумуляторная дисковая пила Makita с системой автозапуска AWS — 687 р. (скидка 335 р.)


Дисковая (циркулярная) пила Makita DHS783ZJU Bluetooth (без АКБ)
дисковая (циркулярная), питание: аккумулятор, диаметр диска: 190 мм, 6000 об/мин
–33%687 р.
2 предложения

Аккумуляторная дисковая пила Makita DHS630Z с двойной подсветкой — 497 р. (скидка 207 р.)


Дисковая (циркулярная) пила Makita DHS630Z
дисковая (циркулярная), питание: аккумулятор, диаметр диска: 165 мм, 3100 об/мин
–29%497 р.
16 предложений

Электрический кусторез Makita UH6580 — 397 р. (скидка 197 р.)


Кусторез Makita UH6580
кусторез, электрический двигатель, 670 Вт, длина лезвия: 650 мм
–33%397 р.
6 предложений

Виброшлифмашина Makita BO4566 — 136 р. (скидка 55 р.)


Виброшлифмашина Makita BO4566
вибрационная шлифмашина, 200 Вт, 14000 об/мин холостого хода, диапазон колебаний: 1.5 мм, 1.1 кг
–29%136 р.
13 предложений

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Стройка и ремонт

Качественная сумка для инструментов Bosch 1600A003BJ — 88 р. (скидка 20 р.)
Вернем еще 6,2 р. при оплате Onliner Клевер


Сумка для инструментов Bosch 1600A003BJ
2 отзыва
сумка, полиэстер, 1 отделение, 480×300×280 мм
–19%88,16 р.
10 предложений

Бюджетный бензиновый генератор Energy Motors EMG 3500 — 305 р. (скидка 67 р.)


Бензиновый генератор Energy Motors EMG 3500
бензиновый, исполнение: открытое, 2 кВт, запуск: ручной, время непрерывной работы: 24 ч, 41 кг
–18%305 р.
2 предложения

Бензиновый генератор Makita EG2850A — 970 р. (скидка 328 р.)


Бензиновый генератор Makita EG2850A
бензиновый, исполнение: открытое, 2.6 кВт, запуск: ручной, 45 кг
–25%970 р.
3 предложения

Лестница-стремянка PRO Startul на 5 ступеней — 62 р. (скидка 13 р.)
Вернем еще 4,3 р. при оплате Onliner Клевер


Лестница-стремянка PRO Startul ST9940-05 5 ступеней
2 отзыва
лестница-стремянка, 5 ступеней, алюминий, верхняя площадка
–17%61,60 р.
6 предложений

Лестница-трансформер «Новая высота» многофункциональная, 4×3 ступени — 166 р. (скидка 92 р.)


Лестница-трансформер Новая высота NV 132 многофункциональная 4x3 ступени
лестница-трансформер, 12 ступеней, алюминий
–36%166 р.
4 предложения

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Стройка и ремонт

Напольный унитаз Colombo с пневмокрышкой — 207 р. (скидка 51 р.)


Унитаз Colombo Статус Soft-close S23952500
напольный, конструкция: компакт, нижний подвод воды, горизонтальный выпуск, двухрежимный слив, с сиденьем
–20%207 р.
7 предложений

Монолитный напольный унитаз Grohe с чашей без ободка — 856 р. (скидка 222 р.)
Вернем еще 60 р. при оплате Onliner Клевер


Унитаз Grohe Euro 39462000
напольный, конструкция: компакт, боковой подвод воды, универсальный выпуск, двухрежимный слив, с сиденьем
–21%856 р.
4 предложения

Полный комплект навесного безободкового унитаза Lavinia Boho — 831 р. (скидка 117 р.)
Вернем еще 58 р. при оплате Onliner Клевер


Унитаз Lavinia Boho Biore Compacto Rimless 6 в 1 77040086 (хром пластик)
4 отзыва
подвесной, конструкция: без бачка, задний подвод воды, горизонтальный выпуск, двухрежимный слив, с сиденьем
–12%831 р.
13 предложений

Популярная душевая система Grohe New Tempesta System — 389 р. (скидка 68 р.)
Вернем еще 28 р. при оплате Onliner Клевер


Душевая система Grohe New Tempesta System 200 27389002
душевая система (200 мм), настенный монтаж, отсутствует смеситель
–15%389 р.
14 предложений

Кухонные мойки Aquasanita и Zorg (скидка 20%)
Вернем еще 7% при оплате Onliner Клевер


Кухонная мойка Aquasanita Bella SQB102AW (black metallic 601)
5 отзывов
врезная на столешницу, искусственный камень, размеры: 67x50 см, глубина чаши: 20 см, в шкаф шириной от 50 см, клапан-автомат
–20%288 р.
11 предложений
Кухонная мойка ZorG ECO 4 (черный)
врезная на столешницу, искусственный камень, размеры: 76x44 см, глубина чаши: 21 см
–20%252 р.
19 предложений
Кухонная мойка ZorG Fresco 45 (пески сахары)
врезная на столешницу, искусственный камень, размеры: 50x50 см, глубина чаши: 18 см, в шкаф шириной от 45 см
–20%134 р.
18 предложений
Все кухонные мойки Aquasanita и Zorg со скидкой

Смесители Aquasanita и Zorg (скидка 20%)
Вернем еще 7% при оплате Onliner Клевер


Смеситель ZorG SH 552 CR
однорычажный смеситель для мойки, монтаж на раковину или столешницу
–20%195 р.
16 предложений
Смеситель Aquasanita Sabiaduo 2963 (черный)
3 отзыва
однорычажный смеситель для мойки, монтаж на раковину или столешницу
–20%313 р.
22 предложения
Смеситель ZorG A 7009U-BR (античная бронза)
двухвентильный смеситель для умывальника, монтаж на раковину или столешницу
–20%244 р.
17 предложений
Все смесители Aquasanita и Zorg со скидкой

Полотенцесушители Zorg (скидка 20%)
Вернем еще 7% при оплате Onliner Клевер


Полотенцесушитель ZorG M без полочек 50x50
3 отзыва
водяной, М-образный, нержавеющая сталь, подключение боковое (500 мм, 1"), 50x50 см, цвет: хром
–20%56,00 р.
11 предложений
Полотенцесушитель ZorG Dw Lux 50x50
3 отзыва
водяной, МП-образный, нержавеющая сталь, подключение боковое (500 мм, 1"), 50x50 см, цвет: хром
–20%206 р.
15 предложений
Полотенцесушитель ZorG ZR 3
1 отзыв
водяной, "лесенка", латунь, подключение боковое/нижнее/верхнее/диагональное, цвет: бронзовый
–20%476 р.
7 предложений
Все полотенцесушители Zorg со скидкой

«Черная пятница» в Каталоге Onliner. Стройка и ремонт

Плитка «Керамин» (скидка 15%)


Керамическая плитка Керамин Помпеи 1Т 400x275
1 отзыв
настенная, для ванной комнаты
–15%22,28 р.
2 предложения
Керамогранит (плитка грес) Керамин Рива 2 500x500
напольная
–15%24,81 р.
1 предложение
Керамическая плитка Керамин Тренд 7С 600x300
2 отзыва
настенная, для ванной комнаты
–15%21,24 р.
1 предложение
Вся плитка Керамин со скидкой

Тихий и производительный вытяжной вентилятор Soler&Palau — 101 р. (скидка 42 р.)
Вернем еще 7 р. при оплате Onliner Клевер


Осевой вентилятор Soler&Palau Silent-100 CZ [5210400700]
12 отзывов
накладной осевой вентилятор, потолочная/настенная установка, диаметр: 10 см, производительность: 95 куб.м/ч, 8 Вт, отдельная кнопка или выключатель света, белый
–29%101 р.
13 предложений

Беспроводной дверной звонок Elektrostandard — 17 р. (скидка 20%)
Вернем еще 7% при оплате Onliner Клевер


Беспроводной дверной звонок Elektrostandard DBQ16
беспроводной дверной звонок, накладной монтаж, управление одноклавишное, пластик, цвет накладки: черный
–18%44,10 р.
1 предложение

Программируемый терморегулятор для климатической техники Ballu BDT-1 — 55 р. (скидка 33 р.)
Вернем еще 3,9 р. при оплате Onliner Клевер


Терморегулятор Ballu BDT-1
программируемый, кнопочное управление, экран, датчик температуры воздуха, монтаж скрытый (внутренний), корпус IP20
–44%55,15 р.
6 предложений
 
 
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Как мы уже писали в анонсе, в этом году «черная пятница» выпала на 27 ноября. Продолжаем собирать для вас лучшие подборки в различных разделах. В этой статье собрали...
 
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