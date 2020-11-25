ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликован первый тизер нового Renault Duster для рынка ТС

25.11.2020 14:27 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Российский офис Renault опубликовал тизер нового Duster для нашего рынка. По неподтвержденным данным агентства «Автостат», вседорожник получит архитектуру и дизайн салона от Renault Arkana. Отметим, что интерьер европейского Dacia Duster II тоже схож с «Арканой».

Ожидается связка турбомотора 1,3 и вариатора. Renault Duster выпускается на заводе Renault в Москве. Несмотря на возраст, модель неплохо продается как в России, так и в Беларуси.

Опубликован первый тизер нового Renault Duster для рынка ТС
Renault Duster для рынка Бразилии. Наш будет примерно таким же

Новое поколение Duster уже несколько раз видели в России, в том числе на территории «АвтоВАЗа». Предполагается, что машина лишится двухлитрового «атмосферника» и коробки 4-АКП. В Renault пока не уточняют, где именно будет собираться новый Duster. В настоящий момент конвейерная сборка двух других моделей, Arkana и Kaptur, организована на московском заводе «Рено Россия», но все элементы шасси и кузовные детали для кроссоверов производят в Тольятти. Не исключено, что в случае с новым Duster финальную сборку будут производить на мощностях «АвтоВАЗа», предполагает Motor.

Renault Duster I Рестайлинг, 2017 г.в., 30 000 км
коричневый, аварийный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
14 562 р.
5700$ / 4807€
Renault Duster I, 2014 г.в., 97 000 км
серебристый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
19 158 р.
7499$ / 6324€
Renault Duster I Рестайлинг, 2016 г.в., 85 400 км
зеленый, внедорожник, бензин 2 л, механическая, полный привод
24 782 р.
9700$ / 8180€
Посмотреть все объявления
Разместить объявление
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский офис Renault опубликовал тизер нового Duster для нашего рынка. По неподтвержденным данным агентства «Автостат», вседорожник получит архитектуру и дизайн...
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянка установила мировой рекорд по скалолазанию – видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика