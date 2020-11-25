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Опубликован первый тизер нового Renault Duster для рынка ТС
Источник материала: Onliner
Российский офис Renault опубликовал тизер нового Duster для нашего рынка. По неподтвержденным данным агентства
Ожидается связка турбомотора 1,3 и вариатора. Renault Duster выпускается на заводе Renault в Москве. Несмотря на возраст, модель неплохо продается как в России, так и в Беларуси.
Renault Duster для рынка Бразилии. Наш будет примерно таким же
Новое поколение Duster уже несколько раз видели в России, в том числе на территории «АвтоВАЗа». Предполагается, что машина лишится двухлитрового «атмосферника» и коробки 4-АКП. В Renault пока не уточняют, где именно будет собираться новый Duster. В настоящий момент конвейерная сборка двух других моделей, Arkana и Kaptur, организована на московском заводе «Рено Россия», но все элементы шасси и кузовные детали для кроссоверов производят в Тольятти. Не исключено, что в случае с новым Duster финальную сборку будут производить на мощностях «АвтоВАЗа», предполагает
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Российский офис Renault опубликовал тизер нового Duster для нашего рынка. По неподтвержденным данным агентства «Автостат», вседорожник получит архитектуру и дизайн...
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