Опубликован первый тизер нового Renault Duster для рынка ТС

Источник материала: Onliner

Российский офис Renault опубликовал тизер нового Duster для нашего рынка. По неподтвержденным данным агентства «Автостат» , вседорожник получит архитектуру и дизайн салона от Renault Arkana. Отметим, что интерьер европейского Dacia Duster II тоже схож с «Арканой».

Ожидается связка турбомотора 1,3 и вариатора. Renault Duster выпускается на заводе Renault в Москве. Несмотря на возраст, модель неплохо продается как в России, так и в Беларуси.



Renault Duster для рынка Бразилии. Наш будет примерно таким же

Новое поколение Duster уже несколько раз видели в России, в том числе на территории «АвтоВАЗа». Предполагается, что машина лишится двухлитрового «атмосферника» и коробки 4-АКП. В Renault пока не уточняют, где именно будет собираться новый Duster. В настоящий момент конвейерная сборка двух других моделей, Arkana и Kaptur, организована на московском заводе «Рено Россия», но все элементы шасси и кузовные детали для кроссоверов производят в Тольятти. Не исключено, что в случае с новым Duster финальную сборку будут производить на мощностях «АвтоВАЗа», предполагает Motor .