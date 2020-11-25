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«Украсят бусами. С ОМОНом». Как в соцсетях высмеивают идею «властей» нарядить главную ёлку страны в красно-зеленый

25.11.2020 14:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Начальник отдела дизайна «Минскрекламы» (да, уже смешно) рассказала и показала, как «власти» собираются украсить Минск к новому году. Смотрите: 

Ёлка на площади Независимости 

Ёлка на проспекте Победителей 

Ну, и главная ёлка страны на Октябрьской площади 

«Власти» решили, что по ночам эта ёлка будет светиться в цветах красно-зеленого флага. 

Как на новогоднее «убранство» главной ёлки реагируют соцсети 

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