«Украсят бусами. С ОМОНом». Как в соцсетях высмеивают идею «властей» нарядить главную ёлку страны в красно-зеленый

Источник материала: KYKY

Начальник отдела дизайна «Минскрекламы» (да, уже смешно) рассказала и показала, как «власти» собираются украсить Минск к новому году. Смотрите:

Ёлка на площади Независимости

Ёлка на проспекте Победителей

Ну, и главная ёлка страны на Октябрьской площади

«Власти» решили, что по ночам эта ёлка будет светиться в цветах красно-зеленого флага.

Как на новогоднее «убранство» главной ёлки реагируют соцсети

Стало известно, как будет выглядеть главная ёлка Беларуси.



Это не мем, реально так pic.twitter.com/UDApy8352D — Чай з варэннем (@belteanews) November 25, 2020

Один я тут вижу гнома, который застрял в текстурах на половину лица? pic.twitter.com/zGIBwypdcZ — Gypsynkov (@gypsynkov) November 25, 2020

Наверное, тут нужна маленькая корректива pic.twitter.com/4QS98rQkg2 — Pavel Gubin (@pavel_gubin) November 25, 2020