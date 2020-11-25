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«Украсят бусами. С ОМОНом». Как в соцсетях высмеивают идею «властей» нарядить главную ёлку страны в красно-зеленый
Источник материала: KYKY>
Начальник отдела дизайна «Минскрекламы» (да, уже смешно) рассказала и показала, как «власти» собираются украсить Минск к новому году. Смотрите:
Ёлка на площади Независимости
Ёлка на проспекте Победителей
Ну, и главная ёлка страны на Октябрьской площади
«Власти» решили, что по ночам эта ёлка будет светиться в цветах красно-зеленого флага.
Как на новогоднее «убранство» главной ёлки реагируют соцсети
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